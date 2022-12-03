Росія каже, що не погодиться на обмеження цін на нафту

48 хвилин(и) тому

Автор фото, RUSSIA

Росія заявляє, що не погодиться на обмеження цін на експорт своєї нафти, затверджене західними союзниками.

Це сталося одразу після того, як у ЄС нарешті змогли домовитись про те, що стелею буде ціна на рівні 60 доларів.

Україна вважає цю ціну недостатньою.

Рішення набуде чинності в понеділок, 5 грудня, і має посилити тиск Заходу на Росію через вторгнення.

Заяву оприлюднили після того, як Євросоюз домовився про обмеження цін, переконавши Польщу підтримати його. Варшава вимагала запровадити нижчу стелю.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва підготувалася до цього кроку та оцінює свої варіанти.

"Ми не приймемо цю стелю, а яким чином буде організована робота, ми повідомимо після аналізу, який швидко проведемо", - цитує його агенція ТАСС.

Російська влада заявляла, що не продаватиме нафту країнам, які підтримають обмеження.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров напередодні заявив, що Москву не цікавить, якими будуть обмеження на російську нафту, оскільки Росія буде домовлятися з кожною країною безпосередньо.

Реакція України

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Президент Володимир Зеленський назвав встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель слабкою позицією і несерйозним рішенням.

"Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що Росія завдала збитків всім країнам світу дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння.

Зеленський підрахував, що при ціні на нафту у 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, Польща і країни Балтії, російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів.

"Ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень", сказав Зеленський.

Скоротить "джерело доходів Путіна

Обмеження ціни у вересні запропонувала група країн G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та ЄС) у спробі вдарити по здатності Москви фінансувати війну в Україні.

Рішення ухвалили, щоб "не допустити отримання Росією вигоди від її агресивної війни проти України", йдеться у спільній заяві G7 та Австралії. Водночас воно спрямоване на "мінімізацію негативних економічних наслідків" російського вторгнення.

Білий дім назвав угоду "приємною новиною", заявивши, що обмеження ціни допоможе обмежити здатність Путіна фінансувати "воєнну машину" Кремля.

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант заявив, що Сполучене Королівство не похитнеться у своїй підтримці України та продовжить шукати нові способи "придушити потоки фінансування Путіна".

Стеля цін на нафту обмежить фінансові можливості Росії, які президент Володимир Путін використовує для фінансування свого жорстокого вторгнення, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

"Цінова стеля негайно скоротить найважливіше джерело доходів Путіна", - вважає Єллен.

Хоча ці заходи, безсумнівно, відчує на собі Росія, удар буде частково пом'якшений її рішенням продавати свою нафту на інші ринки, такі як Індія та Китай, які зараз є найбільшими покупцями російської сирої нафти.

Тривалі переговори

Переговори про стелю цін на нафту мали завершитися ще минулого тижня, але провалилися.

Польща та країни Балтії наполягали на зниженні стелі, тоді як Греція та Мальта, навпаки, виступали за те, щоб підняти її до ціни понад 70 доларів.

Польща оголосила про свою підтримку у п'ятницю після того, як її запевнили, що обмеження збережуть на рівні 5% нижче за поточну ринкову ставку, якщо нафта подешевшає. До рішення додали відповідний механізм коригування.

У п'ятницю російську нафту марки Urals продавали по 64 долари за барель. Для порівняння нафта марки Brent коштувала 85 доларів за барель.