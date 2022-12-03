Світ підтримує легенду футболу Пеле, який потрапив до лікарні

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пеле провів 92 матчі і забив 77 голів у складі збірної Бразилії

З усіх куточків світу надсилають підтримку легендарному бразильському футболісту Едсону Арантісу ду Насименту, якого всі знають під шкільним прізвиськом Пеле. Триразовий переможець Кубка світу потрапив до лікарні.

82-річного чоловіка госпіталізували до лікарні в Сан-Паулу у вівторок, сказавши, що це планове обстеження.

Однак у Бразилії говорять, що йому надаватимуть паліативну допомогу після того, як він не реагував на хімієтерапію. ВВС не отримало підтвердження цієї інформації.

"Моліться за короля", - написав у твітері форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так підтримали Пеле футбольні фани

У вересні 2021 року триразовому переможцю Кубка світу видалили пухлину товстої кишки, і з того часу він проходив регулярне лікування.

У Пеле діагностували респіраторну інфекцію, і в п'ятницю лікарня Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу заявила, що його стан стабільний.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн сказав у суботу: "Нам дуже сумно чути новини про його хворобу, але ми бажаємо йому здоров'я, не тільки я, але й уся збірна Англії. Він натхнення, неймовірна людина".

Колишній форвард збірної Німеччини, переможець Чемпіонату світу Юрген Клінсманн в суботньому ефірі Чемпіонату світу на BBC One сказав: "Пеле чудова людина. Видатна особистість світового футболу. Ми можемо просто молитися і сподіватися на краще. Але це дуже сумна новина".

Колишній захисник збірної Аргентини Пабло Сабалета додав в ефірі BBC One: «Це дуже сумна новина про Пеле. Він був справжнім натхненням для всіх нас, на полі та поза ним. Він завжди був великою людиною».

Катар, який приймає Чемпіонат світу з футболу, висловив свою підтримку Пеле в суботу, підсвітивши на будівлі повідомленням "Одужуй швидше".

Стадіон Lusail у Досі, який прийматиме фінал Чемпіонату світу 18 грудня, і Aspire Tower поруч зі стадіоном Khalifa Stadium прикрасили фотографіями Пеле у його знаменитій футболці з номером 10.

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Колишній футболіст є найкращим нападником Бразилії за всю історію. Він забив 77 голів у 92 іграх.

"Сантос", єдиний бразильський клуб, за який грав Пеле, написав у твіттері: "Це весь світ бажає тобі добра, королю Пеле".