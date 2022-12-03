Світ підтримує легенду футболу Пеле, який потрапив до лікарні
З усіх куточків світу надсилають підтримку легендарному бразильському футболісту Едсону Арантісу ду Насименту, якого всі знають під шкільним прізвиськом Пеле. Триразовий переможець Кубка світу потрапив до лікарні.
82-річного чоловіка госпіталізували до лікарні в Сан-Паулу у вівторок, сказавши, що це планове обстеження.
Однак у Бразилії говорять, що йому надаватимуть паліативну допомогу після того, як він не реагував на хімієтерапію. ВВС не отримало підтвердження цієї інформації.
"Моліться за короля", - написав у твітері форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе.
У вересні 2021 року триразовому переможцю Кубка світу видалили пухлину товстої кишки, і з того часу він проходив регулярне лікування.
У Пеле діагностували респіраторну інфекцію, і в п'ятницю лікарня Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу заявила, що його стан стабільний.
Капітан збірної Англії Гаррі Кейн сказав у суботу: "Нам дуже сумно чути новини про його хворобу, але ми бажаємо йому здоров'я, не тільки я, але й уся збірна Англії. Він натхнення, неймовірна людина".
Колишній форвард збірної Німеччини, переможець Чемпіонату світу Юрген Клінсманн в суботньому ефірі Чемпіонату світу на BBC One сказав: "Пеле чудова людина. Видатна особистість світового футболу. Ми можемо просто молитися і сподіватися на краще. Але це дуже сумна новина".
Колишній захисник збірної Аргентини Пабло Сабалета додав в ефірі BBC One: «Це дуже сумна новина про Пеле. Він був справжнім натхненням для всіх нас, на полі та поза ним. Він завжди був великою людиною».
Катар, який приймає Чемпіонат світу з футболу, висловив свою підтримку Пеле в суботу, підсвітивши на будівлі повідомленням "Одужуй швидше".
Стадіон Lusail у Досі, який прийматиме фінал Чемпіонату світу 18 грудня, і Aspire Tower поруч зі стадіоном Khalifa Stadium прикрасили фотографіями Пеле у його знаменитій футболці з номером 10.
Колишній футболіст є найкращим нападником Бразилії за всю історію. Він забив 77 голів у 92 іграх.
"Сантос", єдиний бразильський клуб, за який грав Пеле, написав у твіттері: "Це весь світ бажає тобі добра, королю Пеле".
Пеле-80! Десять фактів про живу легенду футболу
Бразилець на прізвисько Пеле завершив спортивну кар'єру ще у 1977 році, але залишається одним з найвідоміших футболістів у світі.