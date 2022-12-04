Від виверження найвищого вулкана Яви тікають тисячі людей

1 година тому

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В Індонезії почалося виверження вулкана Семеру. У повітря викинулася величезна кількість попелу.

На головному острові країни Ява почали евакуацію населення. З району навколо вулкана були змушені виїхати близько 2000 людей.

Інформації про постраждалих немає.

Автор фото, Reuters

Людей закликали триматися від вулкана на відстані щонайменше 8 км, оскільки з Семеру витікають лавини гарячої лави.

Загрозу від вулкана підвищили до рівня чотири. Це означає, що існує небезпека для помешкань, заявив представник індонезійського Центру вулканології та пом'якшення геологічної небезпеки.

Міст, який відновлювали після попереднього виверження вулкана, сильно пошкоджений.

Під час дощу прилеглі села вкрив шар вулканічного попелу. Постраждали щонайменше шість сіл.

На відео з місця виверження видно, як небо стає чорним, оскільки величезний стовп попелу затуляє сонце.

Автор фото, Reuters

Після виверження вулкана в Індонезії попередження про цунамі видала Японія для своїх островів на півдні. Але метеорологи повідомили, що жодних змін в океані не спостерігалося.

Вулкан почав виверження напередодні ввечері.

Індонезія розташована на тихоокеанському "вогняному кільці", де стикаються тектонічні плити. Це є причиною високої вулканічної активності, а також частих землетрусів.

Семеру — також відомий як "Велика гора" — це найвищий вулкан на Яві. Його висота складає 3676 м і він є одним із найактивніших вулканів. Його востаннє виверження сталося рік тому. Тоді загинуло щонайменше 50 людей, а навколишні села накрив попіл.

Минулого місяця після серії землетрусів на заході острова Ява загинуло понад 300 людей.