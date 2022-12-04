Росіяни намагаються оточити Бахмут, там загинули грузинські добровольці

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Під Бахмутом - важкі бої, є спроби оточення. Є повідомлення про загиблих грузинських добровольців. Також росіяни обстрілюють Херсонщину, Харківську, Дніпропетровську та Сумську області.

Розповідаємо, що відбувається на фронті.

Бахмут - місто титанів

Місто Бахмут (колишній Артемівськ) у Донецькій області перетворилося на ціль номер один для російської армії. Там йдуть важкі бої. Росіяни намагаються оточити місто. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, росіяни так сильно прагнуть взяти місто, щоб продемонструвати "хоч якийсь успіх" і вийти на напрямок Покровська, Слов'янська та Краматорська.

"Це їхня головна мета, [а] коли не виходить взяти в лоб - оточити. Там дуже важка ситуація, але контрольована. Командування бачить характер їхніх дій, наміри, і минулої доби, зокрема, їм передали серйозний привіт від нашої артилерії, зокрема новітнім високоточними системами, щоб дещо остудити їхній запал", - описав Череватий про бої за Бахмут.

Автор фото, LEAH MILLIS

Бахмут - одне з найважливіших міст на Донбасі. Саме тут зараз зосереджені головні зусилля російської армії, яка вже багато місяців кидає величезні сили задля взяття міста.

За словами Череватого, біля Бахмута росіяни щодня втрачають від 50 до 100 людей вбитими. Такі втрати змушують їх поступово змінювати тактику. Зокрема, за даними ЗСУ, на Бахмутському ПВК Вагнера створюють невеликі штурмові групи, щоб максимально швидко добігати до позицій і проникнути в окопи українських військових.

"Є всі сподівання, що ворога буде відкинуто", - сказав речник Східного угруповання військ.

Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в оточення під Бахмутом потрапила група воїнів - українські та грузинські добровольці з 57-ї бригади.

Наразі відомо про пораненого грузинського командира та п'ятьох загиблих грузинських бійців.

Він назвав Бахмут містом титанів і заявив, що оборона стратегічного міста триває.

"Жорстокі бої щодня, ворог кидає в бій все, що може. Постійна робота артилерії, картини немов з Першої світової, морок і трупи ворогів, яких навіть не забирають з поля бою. Вони кладуть своїх сотнями", - зазначив Єрмак.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Десятки обстрілів Херсона. Постраждала родина

Російські війська продовжують обстрілювали Херсон та Херсонську область з мінометів, танків, артилерії та РСЗВ.

За минулу добу обстріляли область 46 разів.

У Херсоні зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, інші будівлі, повідомили в Офісі президента.

У внаслідок обстрілів одна людина загинула, 2 - поранені.

Постраждалі - подружжя з села Республіканець на Херсонщині, яке росіяни обстріляли з танків. Чоловік загинув, а дружина отримала поранення.

Жінку з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у Кривому Розі. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні.

Автор фото, Херсонська ОВА Підпис до фото, Херсон пережив сотні обстрілів

Обстрілюють прикордоння

За добу було три обстріли прикордонних територій Сумської області. Всього 12 "прильотів" ворожих снарядів, зазначили в ОП.

Поцілили в Есманьську територіальну громаду Шосткинського району. Пошкоджено інфраструктуру. постраждалих немає.

Загиблий біля Нікополя

Російські військові від ранку 5 разiв обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Поцілили по самому Нікополю і Покровській громаді. У селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір'ї, коли туди ударив російський снаряд.

ВВС в умовах війни не може перевірити заяви сторін.

Автор фото, Харківська ОВА

Під обстрілами Харківщина

Росіяни знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп'янському районі, розповіли у Харківській ОВА. У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілів пошкоджено дорожнє покриття, транспортну інфраструктуру.

В ніч з суботи на неділю ракети С-300 5 приватних будинків Шевченківської громади.

Зранку був ще один ракетний обстріл смт Шевченкове. Постраждалих немає.

Крім того, протягом доби росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також Ізюмщині. Без постраждалих.