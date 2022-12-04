Росія менше запускає іранські дрони через холод - ЗСУ

2 годин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Шахед" у небі

Росія майже перестала запускати іранські дрони-камікадзе через холодну погоду.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін.

За його словами, матеріали, з якого виготовлені дрони, чутливі до морозу.

Попри це, зазначають у ЗСУ, Росія може продовжувати накопичення БПЛА та іншої зброї.

"На жаль, ми не маємо можливості зупинити постачання як дронів, так і бомб для Росії. Але ми зараз отримуємо достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів", - зазначив Євгеній Силкін.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Президент Зеленський та приземлений "Шахед-136", який росіяни маркують як "Герань-2"

За його словами, українські військові вчаться керувати цими комплексами.

ЗСУ може збивати близько 75-80% повітряних цілей.

Раніше речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат заявив, що однією з причин "затишшя" у небі над Києвом та більшістю обласних центрів може бути те, що у Росії закінчилися ударні безпілотники іранського виробництва Shahed.

Іранські дрони вже призвели до загибелі десятків людей у мирних містах України, зокрема, і в Києві. А також до знищення десятків енергетичних об'єктів.

Іран лише нещодавно визнав продаж дронів Росії.

Припускають також, що Іран може продати Росії й балістичні ракети класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.