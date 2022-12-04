Коли буде світло. Херсон підключили, у Києві обіцяють графіки

53 хвилин(и) тому

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У Києві з понеділка, 5 грудня, електроенергію відключатимуть за графіками. Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень... Однак ситуація в енергосистемі лишається складною. Тому просимо з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми...", - йдеться у повідомленні.

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Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком можна на сайті компанії.

У ДТЕК пообіцяли світло за графіком також у Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Херсон під обстрілами й зі світлом

Звільненому Херсону повертають світло. Після того, як росіяни пішли з міста, вони залишили по собі зруйновану енергосистему.

Наразі 85% міста має світло, повідомили у Херсонській ОВА.

Електроживлення подали у наступні райони міста:

Центр - 95%;

Таврійський та Північний - 89%;

Шуменський - 96%;

Текстильний - 73%;

Житлоселище - 96%;

Острів - 89%;

ХБК - 71%.

Світло є у домівках 113 081 мешканця. Повністю відновлено електропостачання у селищах Комишани, Приозерне та на 70% у Білозерці.

Також у Херсоні відновили роботу насосної станції, що забезпечує воду для 70% містян.

З 11 листопада Херсон і область пережили сотні обстрілів. Росіяни систематично обстрілюють місто з артилерії.

Автор фото, Херсонська ОВА

У Херсоні за два тижні внаслідок ворожих обстрілів загинуло 19 людей. 39 людей постраждали, зокрема одна дитина, інформує міськрада.

Енергетична система України пережила сім хвиль російських атак і зазнала величезних ушкоджень.

Обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій. Країна пережила перший блекаут. Практично в усіх регіонах були перебої з електропостачанням, водопостачанням, опаленням та мобільним зв'язком.

Внаслідок ударів на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені.

Лише наприкінці листопада енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак все ще є дефіцит потужності залишається. У багатьох містах відключають електроенергію.