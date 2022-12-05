Вибухи на російських аеродромах в Рязані та Саратовській області. Що відомо

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аеродром в Енгельсі з літаками Ту-160, архівне фото 2003 року

В Росії сталися надзвичайні події на двох аеродромах військової авіації.

"РИА Новости" повідомляє, що вночі на аеродромі під Рязанню загорівся бензовоз та стався вибух.

Внаслідок цього загинули троє, ще шестеро отримали поранення.

Крім того, низка телеграм-каналів повідомила, що на аеродромі в Енгельсі у Саратівській області впав безпілотник, внаслідок чого пошкоджені два бомбардувальника-ракетоносці Ту-95.

Російський телеграм-канал Baza пише, що невідомий безпілотник атакував аеродром у Саратовській області і впав на злітно-посадковій смузі. У результаті пошкоджені два літаки, двоє людей поранено.

Радіо Свобода опублікувало в телеграмі відеозапис, на якому зафіксовано спалах нібито під час вибуху на аеродромі.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив у телеграмі, що інформація про інциденти на військових об'єктах перевіряється російськими силовиками.

"Шановні жителі, в соціальних мережах та ЗМІ поширюється інформація про гучний вибух та спалах в Енгельсі рано вранці. Хочу запевнити, що жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не сталося. Приводів для занепокоєння немає", - додав він.

В Україні вибухи коментували стримано і відповідальності на себе прямо не взяли.

"Росіянам треба почухати потилицю і подумати, хто це зробив, а як це все відбулося, призначити винних, але тривожний для них сигнал",- заявив в ефірі каналу FreeДом спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, дані з супутників показали, що Росія, ймовірно, готувала нові удари по Україні.

Збитки від вибухів, зазначив Ігнат, можна буде оцінити також по супутникових знімках.