Росіяни вдарили ракетами по важливому підприємству. Може йтися про "АрселорМіттал Кривий Ріг"

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Наслідки обстрілу Кривого Рогу

Місцева влада повідомила про одного загиблого і трьох поранених внаслідок масштабного обстрілу підприємства в Кривому Розі. У пресслужбі металургійного гіганта "АрселорМіттал Кривий Ріг" спочатку підтвердили, що йдеться саме про це підприємство, а потім видалили інформацію.

Відповідно до видаленого повідомлення, російська військові вночі 5 грудня завдали удару по підприємству "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Кривому Розі (мало назву "Криворіжсталь" до 2005 року).

Це найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, працює у складі міжнародної корпорації АрселорМіттал — найбільшого іноземного інвестора в Україні.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" не повідомила про загиблих, але визнала наявність потерпілих.

"Був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент охорони праці та медичну службу... Працюють рятувальники. Потерпілим надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Пізніше цей допис зник з телеграм-каналу та фейсбуку компанії, але ЗМІ вже встигли розповсюдити інформацію.

Напередодні Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила про обстріл підприємства у Кривому Розі.

"Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство", - йшлося в повідомленні.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Офіс президента опублікував наслідки обстрілу підприємства у Кривому Розі

За цими даними, загинув один працівник підприємства.

"Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", - йдеться в повідомленні.

Ще троє людей зазнали поранень середньої тяжкості.

Автор фото, Офіс президента

"Дуже важка ніч. Влучання трьох крилатих ракет у промислове підприємство. Руйнування дуже значні. Пожежа загашена", - прокоментував обстріл зранку керівник Криворізької РВА Олександр Вілкул.

Він підтвердив інформацію про загибель працівника підприємства 1981 року народження та поранення ще трьох працівників.

Офіс президента опублікував фото з місця обстрілу.