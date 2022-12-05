Захисниця Маріуполя "Пташка" похвалила Зеленського. Це розкололо соцмережі та підняло хвилю хейту
Захисницю "Азовсталі" Катерину Поліщук ("Пташку") розкритикували у соцмережах за допис, в якому вона подякувала президенту Зеленському за лідерство під час війни. Заява спровокувала протистояння між невдоволеними та тими, хто підтримав військовослужбовицю. В конфлікт включилися офіс президента та його політичні опоненти.
21-річна Катерина з перших днів повномасштабного вторгнення приїхала до Маріуполя, де надавала допомогу пораненим. Дівчина працювала медиком-добровольцем в організації "Госпітальєри".
Коли росіяни остаточно захопили Маріуполь та "Азовсталь", Катерина Поліщук ("Пташка") потрапила в полон і провела там кілька місяців до 22 вересня, коли вона повернулася в Україну в рамках масштабного обміну.
Фото та відео, на якому "Пташка" співає в підземеллях "Азовсталі", зробили її відомою на всю країну.
3 грудня президент Зеленський зустрівся з групою українських військових та правоохоронців, яких нагородив орденами. Серед них була і "Пташка", яку нагородили Орденом за мужність III ступеню.
Поліщук повідомила у фейсбуці, що присвячує нагороду полеглим побратимам, і розповіла, що переглянула свою думку про президента Зеленського і вважає його справжнім лідером.
"Поважаю та всім серцем підтримую нашого президента, і переглянула про нього думку з початком повномасштабного вторгнення. Це справжній лідер та керівник. Критикувати і поливати брудом можуть лише люди, які близько не уявляють масштаби його відповідальності і не спроможні відповісти навіть за себе та свої дії", - написала вона.
"Виростеш - порозумнішаєш"
Цей допис з оцінкою ролі Зеленського викликав хвилю негативних коментарів на адресу Поліщук в соцмережах.
Дехто з коментаторів порівняв Поліщук з ексдепутаткою Надією Савченко, іншою українською військовослужбовицею, яка здобула популярність у суспільстві, поки перебувала в російському полоні у 2014-2016 роках, але згодом втратила підтримку через неоднозначну політичну діяльність.
Депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина написала у фейсбуці, що офіс президента, "прикриваючись неймовірно достойними людьми", намагається нівелювати власні помилки.
"Нам хочуть впарити, що трирічний саботаж оборони і безпеки держави... і тотальна непідготовка до відбиття московського вторгнення - це типу величезне досягнення, яке ми - люди, які сьогодні стоять в обороні держави (військові, волонтери), не здатні осягнути...", - вважає вона.
"Захотілося помити руки"
Критика на адресу "Пташки" змусила велику кількість користувачів стати натомість на її захист. Чимало користувачів вважають, що критика на адресу військових є неприпустимою.
"Катерино, дякую вам за все, що ви зробили для України! Не звертайте увагу на людей, які і на соту частину не здатні на те, що зробили ви. Для мене честь жити в одній країні з вами. Бережіть себе!" - коментує журналістка Поліна Литвинова.
"Булінг "Пташки" це, на жаль, свідчення того, на якому дні перебувають деякі наші співгромадяни, не дивлячись на свою патріотичність, та як деякі з них вважають про себе, "інтелектуальність", - пише у фейсбуці військовослужбовець Артур Переверзєв.
"Учора я прочитала всю цю історію з хейтом Пташки і мені захотілося піти помити руки і ніколи більше не заходити у соцмережі. Люди, що з вами відбувається? Ми зараз воюємо з осердям світового зла в буквальному сенсі, а ви продовжуєте множити це зло власним лайном", - пише Громовиця Бердник.
Головний редактор видання "Бабель" Євген Спірін написав у фейсбуці, що якби коментаторів "посадити хоча б на добу в те пекло, в якому пробула "Пташка" стільки часу", вони б не до жили до кінця доби.
"Ми маємо стояти перед цими хлопцями і дівчатами на колінах за те, що вони до кінця виконували свій військовий обов'язок, рятували життя і не втекли з Маріуполя чи з поля бою. І жорстко закривати рот тим, хто робить з цього політичний піар і розкол", - відзначила депутатка фракції "Голос" Соломія Бобровська.
Політичні баталії
Деякі коментатори заявили, що критики Поліщук передусім є прихильниками експрезидента Петра Порошенка, які начебто болісно сприймають будь-які компліменти на адресу Зеленського.
Зрештою випад на адресу політичних опонентів зробили в самій команді президента.
"Нафталінові носії технології розколу суспільства, вони навіть під час війни так нічого і не зрозуміли. Мені їх щиро шкода. Але вони проспали дещо: наше суспільство змінилось", - прокоментував ситуацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
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Кінець подкаст
У понеділок в партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" відкинули критику на свою адресу і у відповідь звинуватили в розпалюванні ворожнечі Банкову.
"Політтехнологи, які раніше працювали на Януковича та його людей, а сьогодні знову окопалися на Банковій, добре знаються на провокаціях і технологіях розколу суспільства. Люди з орбіти Банкової, як і анонімні телеграм-канали влади, дозволяють собі публічно використовувати мову ненависті і розколу, принижуючи мільйони українців, які воюють і волонтерять, з 2014 року захищаючи країну", - йдеться в заяві.
В партії вважають, що саме влада стоїть за "брудними провокаціями" проти Катерини Поліщук "Пташки", військового та адвоката Масі Найєма, мера Києва Віталія Кличка, а також проти "Європейської солідарності".
Сама Поліщук щодо хвилі негативу на свою адресу написала у фейсбуці "чужі не зламали і своїм не дам".
"Я чекала такої ситуації, бо ідеальний образ мене малював кожен, і риси цього ідеалу були в кожного свої. А тут виявляється в мене і думка своя є, і людиною без позиції мене не назвеш, і ще й огризаюсь, а не мовчки каміння спиною ловлю. А я до того ще й лаюсь, сплю на боку і не люблю яблук", - пожартувала вона.
У понеділок Катерина Поліщук повідомила, що її сторінку в інстаграмі заблокували, ймовірно, через хвилю критиків та скарг, тож військовослужбовиця заявила, що переходить у твіттер.