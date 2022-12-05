Захисниця Маріуполя "Пташка" похвалила Зеленського. Це розкололо соцмережі та підняло хвилю хейту

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Захисницю "Азовсталі" Катерину Поліщук ("Пташку") розкритикували у соцмережах за допис, в якому вона подякувала президенту Зеленському за лідерство під час війни. Заява спровокувала протистояння між невдоволеними та тими, хто підтримав військовослужбовицю. В конфлікт включилися офіс президента та його політичні опоненти.

21-річна Катерина з перших днів повномасштабного вторгнення приїхала до Маріуполя, де надавала допомогу пораненим. Дівчина працювала медиком-добровольцем в організації "Госпітальєри".

Коли росіяни остаточно захопили Маріуполь та "Азовсталь", Катерина Поліщук ("Пташка") потрапила в полон і провела там кілька місяців до 22 вересня, коли вона повернулася в Україну в рамках масштабного обміну.

Фото та відео, на якому "Пташка" співає в підземеллях "Азовсталі", зробили її відомою на всю країну.

Автор фото, Скрін з відео Підпис до фото, Катерина Поліщук співала українські повстанські пісні під час боїв за "Азовсталь"

3 грудня президент Зеленський зустрівся з групою українських військових та правоохоронців, яких нагородив орденами. Серед них була і "Пташка", яку нагородили Орденом за мужність III ступеню.

Автор фото, Офіс президента

Поліщук повідомила у фейсбуці, що присвячує нагороду полеглим побратимам, і розповіла, що переглянула свою думку про президента Зеленського і вважає його справжнім лідером.

"Поважаю та всім серцем підтримую нашого президента, і переглянула про нього думку з початком повномасштабного вторгнення. Це справжній лідер та керівник. Критикувати і поливати брудом можуть лише люди, які близько не уявляють масштаби його відповідальності і не спроможні відповісти навіть за себе та свої дії", - написала вона.

Автор фото, Facebook

"Виростеш - порозумнішаєш"

Цей допис з оцінкою ролі Зеленського викликав хвилю негативних коментарів на адресу Поліщук в соцмережах.

Дехто з коментаторів порівняв Поліщук з ексдепутаткою Надією Савченко, іншою українською військовослужбовицею, яка здобула популярність у суспільстві, поки перебувала в російському полоні у 2014-2016 роках, але згодом втратила підтримку через неоднозначну політичну діяльність.

Автор фото, Facebook

Автор фото, Facebook

Депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина написала у фейсбуці, що офіс президента, "прикриваючись неймовірно достойними людьми", намагається нівелювати власні помилки.

"Нам хочуть впарити, що трирічний саботаж оборони і безпеки держави... і тотальна непідготовка до відбиття московського вторгнення - це типу величезне досягнення, яке ми - люди, які сьогодні стоять в обороні держави (військові, волонтери), не здатні осягнути...", - вважає вона.

Автор фото, Facebook

"Захотілося помити руки"

Критика на адресу "Пташки" змусила велику кількість користувачів стати натомість на її захист. Чимало користувачів вважають, що критика на адресу військових є неприпустимою.

"Катерино, дякую вам за все, що ви зробили для України! Не звертайте увагу на людей, які і на соту частину не здатні на те, що зробили ви. Для мене честь жити в одній країні з вами. Бережіть себе!" - коментує журналістка Поліна Литвинова.

Автор фото, Facebook

Автор фото, Facebook

"Булінг "Пташки" це, на жаль, свідчення того, на якому дні перебувають деякі наші співгромадяни, не дивлячись на свою патріотичність, та як деякі з них вважають про себе, "інтелектуальність", - пише у фейсбуці військовослужбовець Артур Переверзєв.

"Учора я прочитала всю цю історію з хейтом Пташки і мені захотілося піти помити руки і ніколи більше не заходити у соцмережі. Люди, що з вами відбувається? Ми зараз воюємо з осердям світового зла в буквальному сенсі, а ви продовжуєте множити це зло власним лайном", - пише Громовиця Бердник.

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Головний редактор видання "Бабель" Євген Спірін написав у фейсбуці, що якби коментаторів "посадити хоча б на добу в те пекло, в якому пробула "Пташка" стільки часу", вони б не до жили до кінця доби.

"Ми маємо стояти перед цими хлопцями і дівчатами на колінах за те, що вони до кінця виконували свій військовий обов'язок, рятували життя і не втекли з Маріуполя чи з поля бою. І жорстко закривати рот тим, хто робить з цього політичний піар і розкол", - відзначила депутатка фракції "Голос" Соломія Бобровська.

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Політичні баталії

Деякі коментатори заявили, що критики Поліщук передусім є прихильниками експрезидента Петра Порошенка, які начебто болісно сприймають будь-які компліменти на адресу Зеленського.

Зрештою випад на адресу політичних опонентів зробили в самій команді президента.

"Нафталінові носії технології розколу суспільства, вони навіть під час війни так нічого і не зрозуміли. Мені їх щиро шкода. Але вони проспали дещо: наше суспільство змінилось", - прокоментував ситуацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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У понеділок в партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" відкинули критику на свою адресу і у відповідь звинуватили в розпалюванні ворожнечі Банкову.

"Політтехнологи, які раніше працювали на Януковича та його людей, а сьогодні знову окопалися на Банковій, добре знаються на провокаціях і технологіях розколу суспільства. Люди з орбіти Банкової, як і анонімні телеграм-канали влади, дозволяють собі публічно використовувати мову ненависті і розколу, принижуючи мільйони українців, які воюють і волонтерять, з 2014 року захищаючи країну", - йдеться в заяві.

В партії вважають, що саме влада стоїть за "брудними провокаціями" проти Катерини Поліщук "Пташки", військового та адвоката Масі Найєма, мера Києва Віталія Кличка, а також проти "Європейської солідарності".

Сама Поліщук щодо хвилі негативу на свою адресу написала у фейсбуці "чужі не зламали і своїм не дам".

"Я чекала такої ситуації, бо ідеальний образ мене малював кожен, і риси цього ідеалу були в кожного свої. А тут виявляється в мене і думка своя є, і людиною без позиції мене не назвеш, і ще й огризаюсь, а не мовчки каміння спиною ловлю. А я до того ще й лаюсь, сплю на боку і не люблю яблук", - пожартувала вона.

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У понеділок Катерина Поліщук повідомила, що її сторінку в інстаграмі заблокували, ймовірно, через хвилю критиків та скарг, тож військовослужбовиця заявила, що переходить у твіттер.