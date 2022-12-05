Масованний ракетний удар: злетіло багато російських Ту-95, калібри в повітрі над Україною

5 грудня 2022, 11:28 GMT Оновлено: 32 хвилин(и) тому

5 грудня вдень в Україні оголошена повітряна тривога, представники влади повідомили про загрозу ракетного удару. Є інформація про запуск ракет з моря та з повітря.

У східних та центральних областях вже працює ППО, повідомляють про вибухи.

Росіяни запускають ракети по Україні, можливі кілька хвиль для ударів по критичній інфраструктурі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, запуски "традиційні" — стратегічна авіація з районів Волгодонська та Каспійського моря, а також з кораблів у Чорному морі.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у телеграм, що в Росії злетіли у повітря 14 бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

"14 Ту-95 вже у повітрі, я так розумію, на 6-8 менше, ніж планували, що ж, подивимось, зберігаємо спокій", - повідомив Кім.

Він додав, що вже є запущені крилаті ракети у повітрі. Керівник Вінничини Сергій Борзов повідомив про "багато ракет у небі України".

"Є загроза ракетних ударів. Під час тривоги максимально перебувайте в укриттях!" - повідомив керівник Харківщини Олег Синєгубов.

"Тривогу не ігноруйте, відіб'ємося", - попередив голова офісу президента Андрій Єрмак.

"ППО, працюйте хлопці, кращі", - додав він.

Воєнні кореспонденти повідомляють, що росіяни могли випустити вже від кількох десятків до сотні ракет.

"Зафіксовано пуски. Цілі невідомі. Бережіть себе та близьких, пам'ятайте про правила безпеки. Віримо в ППО. Тримаємось", - повідомив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Останній раз Росія завдала масованого удару по Україні 23 листопада. Тоді більшість регіонів країни на певний час опинились у блекауті.

5 грудня на кількох російських аеродромах, з яких злітають носії ракет, стались вибухи. Є інформація про кілька пошкоджених чи знищених Ту-95.