Ракетний удар Росії по Україні. Є жертви, зникає світло, одна ракета впала у Молдові

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Літаки Ту-95, які Росія використовує для ударів по Україні

У понеділок вдень Росія завдала масового ракетного удару по Україні. Подекуди пошкоджені об'єкти енергоінфраструктури, житлові будинки, є загиблі та поранені.

У багатьох регіонах зникло світло та опалення. Одна ракета впала у Молдові

У командуванні повітряних сил повідомили, що наразі пройшла перша хвиля ударів, але можуть бути ще.

Внаслідок російського ракетного удару пошкоджень зазнали об'єкти енергоінфраструктури.

"На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі", - повідомили в Укренерго.

Автор фото, Запорізька ОВА Підпис до фото, Наслідки російського удару по Новософіївці в Запорізькій області

У Запорізькій області внаслідок російського удару по селу Новософіївка загинуло двоє людей.

"Пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, двоє загиблих та троє поранених (з них одна дитина 2021 р.н.)", - повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

На місці працюють рятувальники.

Офіс президента повідомив, що у селі зруйновано декілька будинків.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Наслідки удару по Новософіївці

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Кореспонденти "Суспільного" на місцях повідомили про вибухи в Одеській області.

За їхньою інформацією, були і повторні удари.

В Одесі міська влада повідомила після 15:00 про знеструмлення всіх насосних станцій, припинення роботи всіх котелень, вимкнення водопостачання.

"Через знеструмлення частини міста в результаті ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було призупинено", - повідомили в мерії.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко о 15:30 повідомив, що в Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об'єкти, одна людина госпіталізована.

На Київщині вдалося збити щонайменше одну ракету росіян. Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Небитов.

"Ворожу ракету збили над одним із районів Київщини. Дякуємо силам ППО за ефективну роботу", - написав він у телеграм.

"Вдала робота ППО на Київщині!", - повідомив о 15:50 керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

У Києві чимало киян під час атаки знайшли прихисток у метро, що зумовило зміну його роботи.

"На деяких станціях столичного метро висадка пасажирів наразі може не здійснюватися через велику кількість людей на підземних станціях. Мешканці та гості столиці використовують метрополітен як укриття", - повідомив о 15:17 мер Віталій Кличко.

Він також попередив киян, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

По всій Сумській області відключили електрику, повідомило місцеве обленерго.

"Екстрене аварійне відключення застосували для запобігання порушень у роботі об'єднаної енергетичної системи України", - пояснюють в компанії.

Інформації про прильоти в Сумську область поки що не було.

У Миколаївській області керівник ОВА Віталій Кім повідомив о 15:06, що росіяни розпочали другу хвилю обстрілів.

"Що там з ракетами рус...я? У нас за графіком футбол о 17-00 дивитись", - написав він.

Автор фото, Ministerul Afacerilor Interne Moldova Підпис до фото, Молдовські прикордонники знайшли залишки ракети у фруктовому саду неподалік від кордону з Україною

У Молдові у фруктовому саду біля міста Бричани(Бричень) неподалік від кордону з Чернівецькою областю впала одна з російських ракет.

"Нещодавно біля міста Бричень у фруктовому саду виявили ракету. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, яка через сьогоднішні російські бомбардування посилила увагу", - повідомило МВС Молдови.

Молдовське видання Newmaker публікує фотографії залишків ракети у лісі.

Молдовське держпідприємство Moldelectrica повідомило про можливі відключення електроенергії, повідомляє Newsmaker.

Під час ракетного удару 31 жовтня у Молдові вже падала російська ракета. У МВС Молдови тоді повідомили, що ракету збила українська система ППО, а уламки впали на територію Молдови, яка межує з Україною.

Приблизно о 16:05 в більшості регіонів України пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

Останній раз Росія завдала масованого удару по Україні 23 листопада. Тоді більшість регіонів країни на певний час опинились у блекауті.

5 грудня на кількох російських аеродромах, з яких злітають носії ракет, стались вибухи. Є інформація про кілька пошкоджених чи знищених Ту-95.