Україна відреагувала на падіння ракети в Молдові: терор Росії загрожує всім сусідам

31 хвилин(и) тому

Автор фото, NewsMaker

Співробітники МВС Молдови виявили ракету, яка впала неподалік від міста Бричани біля кордону з Україною після ракетного удару Росії по Україні, повідомляє міністерство.

У повідомленні йдеться, що "вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, який через сьогоднішні російські вибухи посилив увагу на кордоні".

Видання NewsMaker зазначає, що поліція та прикордонники оточили район, де впала ракета. Туди направляються рятувальники.

Судячи з фотографій, які опублікували журналісти, ракета впала у лісосмузі та не вибухнула.

Раніше "Енергоатом" з посиланням на місцеву енергокомпанію повідомляв, що через сьогоднішні російські удари в Молдові також почалися проблеми з електропостачанням.

Реакція України

У МЗС уже прокоментували повідомлення про ракету в Молдові.

Ця історія вкотре доводить, вважає речник відомства Олег Ніколенко, що "російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн".

Автор фото, NewsMaker

"Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ", - написав він у фейсбуці.

Не перший такий випадок

Ракети уже не вперше падають у Молдові. 31 жовтня місцеве МВС повідомляло про падіння російської ракети в село Наславча Окницького району на півночі країни.

У МВС тоді пояснили, що ракету збила українська система ППО, а уламки впали на територію Молдови, яка межує з Україною.

Ввечері 15 листопада після чергового масового російського удару ракета впала в прикордонному селищі Пшеводув на сході Польщі, яка на відміну від Молдови є членом НАТО. Тоді загинуло двоє поляків.

Версії сторін щодо того, чия це була ракета, досі кардинально відрізняються.

Автор фото, МВС Молдови Підпис до фото, Задимлення після падіння ракети в Молдову наприкінці жовтня

Вже вночі того ж дня влада Польщі заявила, що ракета була російського виробництва. Але агентство Associated Press із посиланням на американських чиновників написало, що ракета, ймовірно, була випущена українськими силами протиповітряної оборони (ППО), щоб збити російську.

Про те, що ракета, що впала, навряд чи була випущена з Росії, заявив і президент США Джо Байден. Українське керівництво з такими припущеннями не згодне.

Міноборони Росії заявило, що жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського кордону того дня не завдавали, а опубліковані фото уламків не мають відношення до російських засобів ураження.

Слідство польського інциденту досі триває.

Після подій у Пшеводуві Захід почав активніше постачати Україні ППО, а Німеччина запропонувала передати Польщі систему ППО Patriot, щоб встановити її на кордоні з Україною.