Система ППО України збила майже 90% російських ракет

1 година тому

Автор фото, Небитов

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що відбили масований ракетний удар по Україні: збили більше 60 із понад 70 російських ракет. Тобто показали результат ефективності роботи у 86%.

За попередньою інформацією, росіяни запустили 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми літаків-ракетоносців Ту-95МС з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області Росії.

22 ракети типу "Калібр", за даними ЗСУ, злетіли з кораблів Чорноморського флоту, решту запустили дальні бомбардувальники та винищувачі. Серед них було 6 керованих авіаракет Х-59 та одна Х-31П.

Ці ракети збили Повітряні сили, ППО Сухопутних військ та розгорнуті мобільні вогневі групи Сил оборони.

"Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над нами! Щира вдячність партнерам за надані системи ППО і ПРО", - подякував усім за роботу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Росія визнала масову атаку. Однак за підрахунками російського міноборони, "ціль удару досягнута, всі назначені 17 об'єктів уражені".

При цьому, як стверджують російські військові, "порушене перекидання залізничним транспортом резервів українських військ, іноземного озброєння".

Однак Київ нічого не повідомляв про пошкодження залізниці - декілька потягів затрималося, попереджала "Укрзалізниця", але так відбувається щоразу під час загрози масових ракетних ударів.

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, російські військові влучили в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій і Одеській областях.

"Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною", - сказав прем'єр та додав, що у деяких регіонах застосували екстрені відключення для збалансування системи.

Ще під час повітряної тривоги у деяких областях, ось як у Житомирській, де ударів не було, почали відключати світло.

Ситуація складна, говорив після відключень мер Житомира Сергій Сухомлин. Тільки після повітряної тривоги, за його словами, стане зрозуміло, наскільки довго люди в місті сидітимуть без світла.

Поки що невідомо, як довго триватимуть ці екстрені відключення.

Автор фото, Небитов Підпис до фото, Збита ракета на Київщині

Проблеми з електропостаченням відчула і Молдова, а одна з ракет залетіла у фруктовий сад біля молдовського міста Бричани біля кордону з Чернівецькою областю. Це другий такий випадок за останній місяць.

Декілька тижнів тому ракета впала у польське село Пшеводув біля кордону, вбивши двох поляків.

Досі достеменно невідомо, була це російська ракета, чи українська ППО, але після цього інциденту Україні почали активніше постачати сучасне ППО.

Після того, як ракета сьогодні знову впала в Молдову, в українському МЗС закликали партнерів іще прискорити постачання.