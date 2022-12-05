Росія заявила про удар ЗСУ по тилових аеродромах. Є загиблі військові і розбиті літаки

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аеродром в Енгельсі з літаками Ту-160, архівне фото 2003 року

Міноборони Росії визнало атаку українських безпілотників на свої тилові аеродроми "Дягілево" та "Енгельс", а також повідомило, що в результаті загинуло троє російських військових, ще четверо - поранені.

При цьому міноборони Росії стверджує, що українські дрони, що нібито летіли на малій висоті, перехопила російська система ППО.

У відомстві додають, що "в результаті падіння та вибуху" уламків від цих безпілотників, "незначно" постраждала обшивка корпуса двох літаків.

"Попри спроби Києва зірвати бойову роботу дальньої авіації, по системі управління та об'єктах енергетики України завдано масований удар", - кажуть російські військові.

Атака на аеродроми Росії відбулась за пів доби до нового ракетного удару Росії по Україні.

Україна офіційно не брала на себе відповідальність за удари по тилових аеродромах, з яких Росія завдає ударів по об'єктах енергетики.

Як писали про удари російські ЗМІ

Перед тим агентство "РИА Новости" писало, що вночі на військовому аеродромі Дягілєво під Рязанню загорівся бензовоз та стався вибух.

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Внаслідок цього загинули троє, ще шестеро отримали поранення, писали російські журналісти.

Крім того, низка телеграм-каналів повідомила, що на аеродромі в Енгельсі у Саратівській області впав безпілотник, внаслідок чого пошкоджені два бомбардувальника-ракетоносці Ту-95.

Російський телеграм-канал Baza пиcав, що невідомий безпілотник атакував аеродром у Саратовській області і впав на злітно-посадковій смузі. У результаті пошкоджені два літаки, двоє людей поранені.

"Радіо Свобода" опублікувало в телеграмі відеозапис, на якому зафіксовані спалах нібито під час вибуху на аеродромі.

В Україні вибухи коментували стримано і відповідальності на себе прямо не взяли.

"Росіянам треба почухати потилицю і подумати, хто це зробив, а як це все відбулося, призначити винних, але тривожний для них сигнал",- заявив в ефірі каналу FreeДом спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, дані з супутників показали, що Росія, ймовірно, готувала нові удари по Україні.

Збитки від вибухів, зазначив Ігнат, можна буде оцінити також по супутникових знімках.

Інциденти на російських аеродромах прокоментував також радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту", - написав він у твіттері.

"Обіцяли до кінця цього року"

Від Енгельса до лінії фронту в Україні - близько 700 кілометрів, від Дягілєво - близько 500. За офіційними даними, на озброєнні ЗСУ немає засобів ураження такої дальності.

Однак у жовтні "Укроборонпром" повідомив, що завершує розробку ударного безпілотника з дальністю польоту 1000 км та вагою бойової частини 75 кг.

4 грудня прессекретар "Укроборонпрому" Наталія Сад розповіла в ефірі інформаційного телемарафону про перехід до фінальної стадії випробувань БПЛА.

"Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби. - BBC), ми сподіваємося, що зможемо побачити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року - намагаємося обіцянки дотриматися", - сказала вона. .

Стратегічні авіабази

"Енгельс-2" - військова авіабаза російських стратегічних бомбардувальників, розташована за 14 км на схід від Саратова. Аеродром має злітно-посадкову смугу завдовжки 3500 метрів.

На базі розташовуються два важкі бомбардувальні авіаполки, на озброєнні яких стоять стратегічні ракетоносці Ту-160М і Ту-95МС, здатні нести ядерну зброю.

Літаки, що базуються на авіабазі в Енгельсі, регулярно завдають ударів крилатими ракетами по Україні, їхньою метою переважно стають об'єкти енергетики.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бомбардувальник Ту-95 на аеродромі "Енгельс-2" під Саратовом

Супутникові знімки з аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом свідчать про підготовку нової масштабної ракетної атаки на Україну, пише 30 листопада Der Spiegel. На опублікованих знімках видно близько 20 бомбардувальників Ту-95 та Ту-160.

Аеродром Дягілєво під Рязанню - теж велика база російських бомбардувальників. Там дислоковані стратегічні Ту-95МС та Ту-22М3. Поруч із аеродромом знаходиться авіаремонтний завод.