Вибухи на аеродромах в Росії. У Молдові впала російська ракета. Теленовини ВВС
У випуску 5 грудня:
- Росія випустила понад 70 ракет по Україні. Одна ракета впала у Молдові.
- Вибухи на стратегічних аеродромах в Росії, пошкоджено літаки Ту-95.
- Санкції на російську нафту.
- Як антиросійські санкції відобразилися на економіці Німеччини?
- Як Молдова намагається стати енергонезалежною?
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