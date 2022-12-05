Вибухи на аеродромах в Росії. У Молдові впала російська ракета. Теленовини ВВС

У випуску 5 грудня:

  • Росія випустила понад 70 ракет по Україні. Одна ракета впала у Молдові.
  • Вибухи на стратегічних аеродромах в Росії, пошкоджено літаки Ту-95.
  • Санкції на російську нафту.
  • Як антиросійські санкції відобразилися на економіці Німеччини?
  • Як Молдова намагається стати енергонезалежною?

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