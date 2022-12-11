Марокко і Хорватія. Як дві найбільші сенсації ЧС з футболу дістались півфіналів

6 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Добре знайомий українцям Домагой Віда також є у заявці хорватів, але у матчі з Бразилією не виходив на поле

Чемпіонат світу з футболу в Катарі підходить до своєї кульмінації - вже визначились чотири півфіналісти й наступного тижня світ дізнається, хто ж стане найсильнішою збірною планети.

Проте вже зараз можна говорити про дві найбільші сенсації цього чемпіонату - збірна Марокко, яка вперше в історії зуміла дістатись півфіналу, дорогою вибивши таких грандів світового футболу, як Іспанія та Португалія.

Хорватія теж здивувала. Хоча вони мають чим похвалитись у минулому - двічі грали у фіналі, і останнього разу - на минулому чемпіонаті світу 2018 року.

Проте зараз хорвати зуміли вибити зі змагань одного з фаворитів чемпіонату в Катарі - Бразилію.

Вже 13 грудня Хорватія спробує знову пробитись до фіналу у матчі з Аргентиною, а Марокко може вперше в історії потрапити у фінал - якщо 14 грудня здолає французів.

Феномен Марокко

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Радість команди Марокко

Збірна Марокко не вважалась фаворитом чемпіонату. Хоча більшість її гравців виступають або вдома, або у досить сильних клубах Франції, Іспанії, Італії, Англії та Німеччини.

При чому частина марокканців грають за таких грандів, як "Баварія" (Нуссаїр Мазрауї), "Челсі" (Хакім Зієш), "Севілья" (Яссін Буну і Юссеф Ен-Несірі) та ПСЖ (Ашраф Хакімі).

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У групі чемпіонату Марокко зуміло розібратись з Бельгією і перемогти її з рахунком 2-0. Так само двічі марокканці забивали Канаді (перемогли 2-1), а з Хорватією розійшлись сухою нічиєю.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 марокканці створили першу гучну сенсацію - здолали Іспанію в серії пенальті 3:0 (0:0 за підсумками основного часу).

У складі Марокко свої удари реалізували Сабірі Зієш і Хакімі. У іспанців ніхто не зміг забити в серії пенальті.

Голкіпер марокканців Яссін Буну повторив рекорд Олександра Шовковського, не пропустивши жодного м'яча у післяматчевій серії пенальті. Шовковському вдалося зробити це у матчі зі Швейцарією на чемпіонаті світу-2006.

А вже у чвертьфіналі марокканці отримали дійсно історичну перемогу над зірковою Португалією з Кріштіано Роналду.

Марокко стала першою в історії африканською чи арабською командою, яка пройшла у півфінал чемпіонату світу.

Кріштіану Роналду, найкращий бомбардир збірної Португалії, багаторазовий володар "Золотого м'яча", для якого цей чемпіонат, ймовірно, був останнім у кар'єрі, впав на коліна та заплакав.

Весь перший тайм збірна Португалії атакувала, але відкрила рахунок несподівано збірна Марокко - забив Юссеф Ен-Несірі з передачі Ях'ї Аттіят-Аллаха на 42-й хвилині.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Розпач Кріштіану Роналду

Марокканцям вдалося втримати лідерство до кінця першого тайму і в другому після виходу на поле Кріштіану Роналду. При цьому за володінням м'ячем збірна Португалії серйозно випереджала суперників (61% на 24% до середини другого тайму та 67% на 23% у першому).

Ефективно грав воротар Марокко Яссін Буну, який на першій хвилині овертайму зупинив удар Роналду з лінії штрафного майданчика. На третій хвилині команда втратила Валіда Хеддіру, який отримав червону картку, і грала у складі 10 футболістів. Але все одно втримала перемогу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Збірна Марокко качає свого тренера Валіда Реграгі

Хорватія знову показала клас

Збірна Хорватії традиційно вважається уже міцним горішком. Найбільша зірка хорватів і капітан команди - півзахисник "Реалу" Лука Модріч.

Цього разу вона двічі зіграла у нічию з Бельгією та Марокко у групі, але перемогла Канаду.

В 1/8 фіналу чемпіонату Хорватія у надважкому матчі зуміла в серії післяматчевих пенальті вибити один із сюрпризів чемпіонату - збірну Японії. Яка показала на турнірі гарний результат - у групі почергово перемогла Німеччину та Іспанію.

Автор фото, Reuters

Звісно, у чвертьфінальній парі з Бразилією хорвати не були фаворитами. Але результат матчу між Бразилією та Хорватією також вирішила серія пенальті, в якій Хорватія традиційно опинилася на висоті.

Основний час матчу завершився з рахунком 0:0, додатковий час - з рахунком 1:1.

Голи забили бразилець Неймар на 100-й хвилині та хорват Бруно Петкович на 117-й. У серії пенальті збірна Хорватії перемогла з рахунком 4:2.

Коментатори відзначають, що Хорватія в минулому майже завжди вигравала по пенальті, коли до них доходила справа - востаннє у великому чемпіонаті вони програли по пенальті у 2008 році, а з того часу чотири рази поспіль виграли.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сльози розпачу Неймара

Нападник Бразилії Неймар, який у цьому матчі забив свій 77-й гол у складі бразильської збірної, після закінчення гри не міг стримати сліз. Нападник Ентоні, який, на відміну від Неймара, бив по воротах у ході серії пенальті, сів на газон і теж розплакався.

Збірна Бразилії вчетверте за останні п'ять чемпіонатів світу залишила турнір на стадії чвертьфіналу.

Фінал чемпіонату світу відбудеться вже за тиждень - 18 грудня.