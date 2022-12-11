Марокко і Хорватія. Як дві найбільші сенсації ЧС з футболу дістались півфіналів
Чемпіонат світу з футболу в Катарі підходить до своєї кульмінації - вже визначились чотири півфіналісти й наступного тижня світ дізнається, хто ж стане найсильнішою збірною планети.
Проте вже зараз можна говорити про дві найбільші сенсації цього чемпіонату - збірна Марокко, яка вперше в історії зуміла дістатись півфіналу, дорогою вибивши таких грандів світового футболу, як Іспанія та Португалія.
Хорватія теж здивувала. Хоча вони мають чим похвалитись у минулому - двічі грали у фіналі, і останнього разу - на минулому чемпіонаті світу 2018 року.
Проте зараз хорвати зуміли вибити зі змагань одного з фаворитів чемпіонату в Катарі - Бразилію.
Вже 13 грудня Хорватія спробує знову пробитись до фіналу у матчі з Аргентиною, а Марокко може вперше в історії потрапити у фінал - якщо 14 грудня здолає французів.
Феномен Марокко
Збірна Марокко не вважалась фаворитом чемпіонату. Хоча більшість її гравців виступають або вдома, або у досить сильних клубах Франції, Іспанії, Італії, Англії та Німеччини.
При чому частина марокканців грають за таких грандів, як "Баварія" (Нуссаїр Мазрауї), "Челсі" (Хакім Зієш), "Севілья" (Яссін Буну і Юссеф Ен-Несірі) та ПСЖ (Ашраф Хакімі).
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Кінець подкаст
У групі чемпіонату Марокко зуміло розібратись з Бельгією і перемогти її з рахунком 2-0. Так само двічі марокканці забивали Канаді (перемогли 2-1), а з Хорватією розійшлись сухою нічиєю.
В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 марокканці створили першу гучну сенсацію - здолали Іспанію в серії пенальті 3:0 (0:0 за підсумками основного часу).
У складі Марокко свої удари реалізували Сабірі Зієш і Хакімі. У іспанців ніхто не зміг забити в серії пенальті.
Голкіпер марокканців Яссін Буну повторив рекорд Олександра Шовковського, не пропустивши жодного м'яча у післяматчевій серії пенальті. Шовковському вдалося зробити це у матчі зі Швейцарією на чемпіонаті світу-2006.
А вже у чвертьфіналі марокканці отримали дійсно історичну перемогу над зірковою Португалією з Кріштіано Роналду.
Марокко стала першою в історії африканською чи арабською командою, яка пройшла у півфінал чемпіонату світу.
Кріштіану Роналду, найкращий бомбардир збірної Португалії, багаторазовий володар "Золотого м'яча", для якого цей чемпіонат, ймовірно, був останнім у кар'єрі, впав на коліна та заплакав.
Весь перший тайм збірна Португалії атакувала, але відкрила рахунок несподівано збірна Марокко - забив Юссеф Ен-Несірі з передачі Ях'ї Аттіят-Аллаха на 42-й хвилині.
Марокканцям вдалося втримати лідерство до кінця першого тайму і в другому після виходу на поле Кріштіану Роналду. При цьому за володінням м'ячем збірна Португалії серйозно випереджала суперників (61% на 24% до середини другого тайму та 67% на 23% у першому).
Ефективно грав воротар Марокко Яссін Буну, який на першій хвилині овертайму зупинив удар Роналду з лінії штрафного майданчика. На третій хвилині команда втратила Валіда Хеддіру, який отримав червону картку, і грала у складі 10 футболістів. Але все одно втримала перемогу.
Хорватія знову показала клас
Збірна Хорватії традиційно вважається уже міцним горішком. Найбільша зірка хорватів і капітан команди - півзахисник "Реалу" Лука Модріч.
Цього разу вона двічі зіграла у нічию з Бельгією та Марокко у групі, але перемогла Канаду.
В 1/8 фіналу чемпіонату Хорватія у надважкому матчі зуміла в серії післяматчевих пенальті вибити один із сюрпризів чемпіонату - збірну Японії. Яка показала на турнірі гарний результат - у групі почергово перемогла Німеччину та Іспанію.
Звісно, у чвертьфінальній парі з Бразилією хорвати не були фаворитами. Але результат матчу між Бразилією та Хорватією також вирішила серія пенальті, в якій Хорватія традиційно опинилася на висоті.
Основний час матчу завершився з рахунком 0:0, додатковий час - з рахунком 1:1.
Голи забили бразилець Неймар на 100-й хвилині та хорват Бруно Петкович на 117-й. У серії пенальті збірна Хорватії перемогла з рахунком 4:2.
Коментатори відзначають, що Хорватія в минулому майже завжди вигравала по пенальті, коли до них доходила справа - востаннє у великому чемпіонаті вони програли по пенальті у 2008 році, а з того часу чотири рази поспіль виграли.
Нападник Бразилії Неймар, який у цьому матчі забив свій 77-й гол у складі бразильської збірної, після закінчення гри не міг стримати сліз. Нападник Ентоні, який, на відміну від Неймара, бив по воротах у ході серії пенальті, сів на газон і теж розплакався.
Збірна Бразилії вчетверте за останні п'ять чемпіонатів світу залишила турнір на стадії чвертьфіналу.
Фінал чемпіонату світу відбудеться вже за тиждень - 18 грудня.
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