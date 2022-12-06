Безпілотник атакував аеродром у Курську, спалахнув нафтозбірник

16 хвилин(и) тому

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У російському Курську внаслідок атаки безпілотника в районі аеродрому спалахнув нафтозбірник, повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Постраждалих немає. Пожежу локалізовують. На місці працюють усі спецслужби", - написав Старовойт у телеграмі.

На численних фото та відео, опублікованих в соцмережах, видно високий стовп полум'я у темряві за межею житлової забудови.

Курська область межує із Сумською областю України.

Напередодні вранці міноборони Росії заявило, що українські безпілотники атакували два російські військові аеродроми за сотні кілометрів від лінії фронту.

Внаслідок удару по аеродрому "Дягілєво" під Рязанню загинули троє людей, ще четверо військових поранені, а вибух на аеродромі "Енгельс" "пошкодив обшивку корпусу двох літаків".

Здатність бити по тилах

Збройні сили України, завдавши ударів по двох російських стратегічних авіабазах, продемонстрували свою здатність бити по російських тилах і, можливо, зірвати російську кампанію обстрілів інфраструктури України, пише у зведенні за понеділок американський Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти вказують на невдоволення російських воєнкорів тим, що Москва нездатна запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах глибокому тилу.

Мілітарні телеграм-канали закликають військове керівництво санкціонувати масовані удари по Україні у відповідь та активізувати контртерористичні заходи на території Росії.

Військові блогери скаржаться, що російське військове керівництво не враховує їх пропозиції та ігнорує розвіддані з відкритих джерел (OSINT), через що не вдалося запобігти ударам по російських військових базах.

"Винахідливість" і "здатність дивувати"

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Британське видання Guardian пише про тактичну винахідливість Києва та його здатність дивувати.

"Схоже, Україна знайшла спосіб атакувати стратегічні російські бомбардувальники Ту-95 та Ту-22М, які стоять на злітно-посадкових смугах. З жовтня Кремль використав ці стратегічні бомбардувальники, щоб поступово руйнувати енергетичну інфраструктуру України, залишаючи мільйони людей зимою без тепла та електрики", - пише видання.

Guardian припускає, що Київ розробив ударний безпілотник із дальністю польоту 1000 км. Наприкінці минулого місяця український військовослужбовець заявив, що цю зброю вже застосовували роти російських військових.

Якщо це правда, то це означає, що більша частина європейської частини Росії тепер перебуває у межах досяжності українських військових. Отже, перевага, якою Москва користувалася досі, безпечно запускаючи крилаті ракети з глибини Росії, виявилася під загрозою, додає видання.

29 жовтня Україна застала Москву зненацька, коли рано-вранці завдала ударів з повітря і з моря по військово-морській базі Чорноморського флоту в Севастополі. Декілька російських фрегатів вивели з ладу, у тому числі флагман "Адмірал Макаров".

Військові аналітики кажуть, що Україна розробила оригінальний морський безпілотник. Його компоненти включають модифікований гідроцикл і дистанційно керовану камеру з прямим зворотним зв'язком з центром управління та контролю. Плюс вибухівка, яка прикріплена спереду.

Схоже, що безпілотники також відіграли свою роль в іншому успішному українському нападі в серпні на авіабазу Саки в Криму, під час якого підірвали дев'ять російських бойових літаків.