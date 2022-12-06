"Дождь" - "загроза нацбезпеці". Латвія анулювала ліцензію російського каналу

1 година тому

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Латвія анулює ліцензію на мовлення російського каналу "Дождь". Таке рішення ухвалила місцева Національна рада з електронних ЗМІ.

Голова ради Іварс Аболіньш заявив, що "Дождь" має припинити мовлення вже цього тижня.

Таке рішення Латвія ухвалила через "загрозу національної безпеки та громадського порядку", йдеться у заяві Аболіньша у твітері.

"Оцінюючи сукупність порушень, рада переконалася, що керівництво "Дощу" не розуміє і не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може працювати на території Латвії", - додав він.

Мовлення телеканалу раніше кілька разів викликало незадоволення латвійських наглядових органів та чиновників.

Скандали з телеканалом

Найгучнішим став скандал, який спричинили слова телеведучого Олексія Коростельова минулого тижня.

У прямому ефірі журналіст закликав глядачів писати про порушення під час мобілізації в Росії та додав, що телеканал зможе допомогти російським військовослужбовцям із "оснащенням та просто з елементарними зручностями на фронті".

Головний редактор телеканалу Тихон Дзядко згодом вибачався за ті слова. Він заявив, що коментар журналіста "вводить в оману глядачів" та "створює враження, що "Дождь" допомагає армії РФ".

Автор фото, TV Rain Підпис до фото, Після слів про допомогу російським військовим із "оснащенням" Олексія Коростильова звільнили

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"У зв'язку з цим важливо наголосити наступне: телеканал не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії - на фронті чи за його межами", - написав Дзядко у своєму телеграмі.

Коростельова звільнили, а кілька співробітників "Дождя" пішли за ним.

У понеділок генеральна директорка телеканалу Наталія Синдєєва записала відеозвернення, в якому вибачилася від імені каналу "перед усіма, кого ввела в оману фраза Олексія Коростельова".

"Багато хто зрозумів слова Льоші так, що начебто "Дождь" займається допомогою збройним силам Росії. Але це неправда. Льошина фраза була помилкою. Але ціна цієї помилки виявилася надто високою для всіх нас", - зазначила Сіндєєва.

У п'ятницю стало відомо, що у Латвії телеканал оштрафували на 10 тисяч євро через показану в ефірі карту, де анексований Крим зазначений як російський.

Також в ефірі прозвучали слова "наша армія" щодо армії Росії.

Латвійська національна рада з електронних засобів масової інформації зазначала, що це вже друге порушення з боку телеканалу. Після трьох "серйозних порушень" рада може відкликати ліцензію на мовлення "Дождя" в Латвії.

"Дождь" закрили в Росії. Журналістам у країні почала загрожувати відповідальність за новою статтею КК РФ про "військові фейки".

Після цього телеканал і переїхав у Латвію.