BBC News Україна відкриває вакансію відеожурналіста для роботи у Лондоні

36 хвилин(и) тому

Автор фото, CARLOS JASSO/Getty Images

Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за планування, зйомку, монтаж і підготовку відео для телепрограми та інших платформ BBC News Україна.

Вакансія відкрита для кандидатів, що проживають у Лондоні, та передбачає контракт на чотири місяці.

Ми очікуємо, що кандидат/ка, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері відеовиробництва, зокрема у зйомці як телесюжетів, так і діджитал-історій, а також має професійні навички монтажу.

Вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі) також є обовʼязковою умовою.

Великою перевагою будуть навички роботи з соціальними мережами та досвід роботи з YouTube.

Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 13 грудня 2022 року.

Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.

Обовʼязково додайте посилання на приклади ваших робіт за останні шість місяців.

Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.

Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.