Зеленський привітав українських військових зі Слов'янська на Донбасі

50 хвилин(и) тому

Автор фото, офіс президента

Володимир Зеленський приїхав на Донбас. Він привітав українських військових із Днем збройних сил з міста Слов'янськ, розташованого неподалік від передової.

Президент записав відеозвернення до військовослужбовців біля стели на в'їзді до міста. Він вшанував пам'ять загиблих захисників і подякував воїнам за мужність.

"Зараз рік ЗСУ. Час, коли усі бачать, хто такі українські захисники та захисниці. Хтось називав себе другою армією світу, всі бачать, хто має перше місце", - сказав президент.

Слов'янськ розташований неподалік від міста Бахмута на Донеччині, де тривають найзапекліші бої. Росія намагається оточити місто.

Головнокомандувач Валерій Залужний також привітав українських захисників із Днем ЗСУ. У відео, яке він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці, він сказав, що у цей день насамперед думає про загиблих братів, сестер та їхні сім'ї.

Він зазначив, що щодня збирає всю свою волю в кулак, щоб вистачило сил подолати агресора і відбити у нього бажання будь-коли в майбутньому зазіхати на волю України.

"Я знаю, що пліч-о-пліч зі мною найкращі... Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу", - сказав головнокомандувач.