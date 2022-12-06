США допоможуть Україні повернути захоплені території. Чи йдеться про межі до 24 лютого?

22 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США зосереджені на тому, щоби Україна змогла повернути території, захоплені Росією після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це він сказав на пресконференції WSJ CEO Summit.

"Зосереджені на тому, що ми вже робимо: переконатися, що Україна має кошти, щоб захистити себе, щоб вона могла відбити російську агресію, повернути території, які були відібрані після 24 лютого", - так сказав він.

Блінкен додав, що США також підтримують Україну в економічному та гуманітарному плані.

Коментуючи питання щодо ймовірного повернення Криму, Блінкен уточнив, що президент США Джо Байден неодноразово повторює фразу: ніщо про Україну без України.

"Це означає, що принципово українці приймають рішення, куди вони хочуть просуватися, коли та як це зробити. Але за нашої підтримки та підтримки десятків країн", - сказав Блінкен.

Позиція України

Українська влада неодноразово наголошувала, що вважатиме перемогою у війні не звільнення територій, окупованих після 24 лютого, а усіх захоплених земель в кордонах 1991 року.

Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які стосувалися б територіальної цілісності. У нещодавньому інтерв'ю Financial Times він наголосив, що Україна повинна звільнити усі свої території. Якщо цього не станеться, війна повториться.

Водночас, за його словами, успіх контрнаступу залежить від кількості сучасної зброї, яку готові надати Україні партнери, насамперед США.

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначав, що будь-які компроміси із Кремлем лише відкладуть війну на майбутнє, тому метою України є повна деокупація до кордонів 1991 року.

Таку ж думку озвучив міністр оборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та інші провідні українські політики.

Позиція Росії

В Кремлі наголосили, що зараз не бачать перспектив для переговорів з Україною.

"Для вирішення ситуації мають бути досягнуті цілі російської спецоперації", - сказав речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Раніше президент США Джо Байден дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Путіним, якщо "він справді зацікавлений у тому, щоб шукати шлях покласти край війні". Водночас він уточнив, що Путін усе ще не показує цього інтересу.

Тоді в Кремлі відповіли, що не готові на перемовини з США, якщо їхньою умовою буде "вихід з України".

"США досі не визнають нові території в складі РФ, і це ускладнює пошук основи для взаємного обговорення", - сказав Пєсков журналістам.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ідея Макрона може сподобатись Путіну, але вже обурила Київ

Тоді ж президент Франції Еммануель Макрон вперше з початку війни в Україні публічно висловив ідею про надання "гарантій безпеки" для Росії.

Таку ініціативу французького президента критично сприйняли в Києві.