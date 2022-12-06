Захисники "Азовсталі" та полонені з Оленівки. Україна повернула з полону 60 військових
Під час чергового обміну Україна повернула з полону 60 військовослужбовців, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Обмін відбувся у День збройних сил України, який відзначають в Україні 6 грудня.
Своєю чергою міноборони Росії повідомило про повернення 60 військових РФ, яким в полоні "загрожувала смертельна небезпека".
Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про чергову передачу тіл загиблих військових - в Україну повернули 49 загиблих.
Хто повернувся
Серед звільнених з полону є військові збройних сил, нацгвардії, ДПСУ. Усього, за словами Дмитра Лубінця, 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.
Це 34 оборонці Маріуполя, в тому числі 14 — з "Азовсталі".
На підконтрольну Україні територію також повернулися ті, кого утримували в полоні в Оленівці - там в липні під час вибуху в місці тримання бранців загинули та отримали поранення десятки українських військових. Україна звинуватила Росію в тому, що це було масовою стратою та спробою приховати тортури і нелюдське поводження з полоненими.
Поранені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи, додав омбудсмен.
Влада наголошує, що працює над тим, щоби повернути додому усіх українських військових та полеглих в бою.
Попередній обмін відбувся 1 грудня. Тоді вдалось звільнити 50 військових, зокрема і оборонців "Азовсталі".
Пожвавлення обмінів
За останні місяці процеси обмінів полоненими значно прискорились.
Станом на 1 грудня звільнено з полону 1319 українців, зазначили в офісі президента.
Скільки їх ще залишилось в полоні у Росії, не повідомляється.
Президент Володимир Зеленський закликає Кремль погодитись на обмін усіх бранців.
Президент зазначив, що Україна не знаходить в цьому питанні підтримки з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста.