Захисники "Азовсталі" та полонені з Оленівки. Україна повернула з полону 60 військових

1 година тому

Автор фото, Дмитро Лубінець

Під час чергового обміну Україна повернула з полону 60 військовослужбовців, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Обмін відбувся у День збройних сил України, який відзначають в Україні 6 грудня.

Своєю чергою міноборони Росії повідомило про повернення 60 військових РФ, яким в полоні "загрожувала смертельна небезпека".

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про чергову передачу тіл загиблих військових - в Україну повернули 49 загиблих.

Хто повернувся

Серед звільнених з полону є військові збройних сил, нацгвардії, ДПСУ. Усього, за словами Дмитра Лубінця, 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Це 34 оборонці Маріуполя, в тому числі 14 — з "Азовсталі".

На підконтрольну Україні територію також повернулися ті, кого утримували в полоні в Оленівці - там в липні під час вибуху в місці тримання бранців загинули та отримали поранення десятки українських військових. Україна звинуватила Росію в тому, що це було масовою стратою та спробою приховати тортури і нелюдське поводження з полоненими.

Автор фото, Дмитро Лубінець

Поранені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи, додав омбудсмен.

Влада наголошує, що працює над тим, щоби повернути додому усіх українських військових та полеглих в бою.

Попередній обмін відбувся 1 грудня. Тоді вдалось звільнити 50 військових, зокрема і оборонців "Азовсталі".

Пожвавлення обмінів

За останні місяці процеси обмінів полоненими значно прискорились.

Станом на 1 грудня звільнено з полону 1319 українців, зазначили в офісі президента.

Автор фото, Дмитро Лубінець

Скільки їх ще залишилось в полоні у Росії, не повідомляється.

Президент Володимир Зеленський закликає Кремль погодитись на обмін усіх бранців.

Президент зазначив, що Україна не знаходить в цьому питанні підтримки з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста.