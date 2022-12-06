У Росії залишилося ракет ще на кілька масштабних обстрілів – Буданов

2 годин(и) тому

Очільник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що у російських військових ракет для ударів по Україні залишилося ще на кілька масових атак.

"Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть", - сказав він в ефірі телемарафону.

Він також наголосив, що запаси високоточного озброєння в Росії підходять до завершення.

"Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові знають про цю проблему", - сказав голова ГУР міноборони.

Буданов також додав, що попри те, що нові ракети й виробляють, проте їхня кількість мізерна в порівнянні з тією, яку росіяни витрачають на удари по Україні.

"Виробництво нових досить обмежене. Виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння", - сказав він.

Щодо допомоги Ірану, то станом на початок грудня він так і не передав Росії жодної балістичної ракети, додав Буданов.

Станом на зараз жодну балістичну ракету Іран так і не поставив РФ. Та сама історія і з Китаєм.

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Наприкінці листопада міністр оборони України Олексій Резніков публікував інфографіку про те, скільки ракет залишилося в російської армії.

Виробництво ракет триває

Британські експерти з питань зброї, які побували у Києві, виявили, що принаймні одна російська крилата ракета Х-101, використана під час масштабної атаки 23 листопада, вироблена не раніше жовтня.

Групи з дослідження озброєнь Conflict Armament Research зазначає, що, як свідчить маркування на боєприпасах, одна з ракет виготовлена цього літа, а інша - після вересня, пише видання The New York Times.

Як зазначає американське видання, те, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, як-от Х-101, свідчить, що вона знайшла способи придбати напівпровідники та інші матеріали попри санкції.

Дослідники також припускають, що вона мала значні запаси компонентів до початку війни.

Черговий обстріл

5 грудня Росія в черговий раз обстріляла Україну.

За попередньою інформацією, росіяни запустили 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми літаків-ракетоносців. 22 ракети типу "Калібр", за даними ЗСУ, злетіли з кораблів Чорноморського флоту, решту запустили дальні бомбардувальники та винищувачі. Серед них було шість керованих авіаракет Х-59 та одна Х-31П.

Повітряні сили ЗСУ збили більше 60 із понад 70 російських ракет.

Автор фото, Андрій Нєбитов

23 листопада, у день масштабного обстрілу України, міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам, що запас високоточної зброї у Москви "суттєво скоротився" і що Росія навряд зможе швидко поповнити його "через торговельні обмеження на мікрочипи та інші компоненти", нагадує NYT.

Однак, за словами Деміена Сплітерса, який очолював розслідування Conflict Armament Research, важко сказати, що росіянам бракує зброї.

"Той факт, що ці крилаті ракети були створені зовсім нещодавно, може підтвердити це", - цитує дослідника американське видання.