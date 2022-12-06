Брата Царьова засудили до п'яти років в'язниці. Він просить себе обміняти в Росію
СБУ повідомляє, що суд визнав винним у підготовці терактів в Дніпрі Михайла Царьова, брата скандального ексдепутата від Партії регіонів Олега Царьова, якого звинувачують в держзраді та який мешкає в Росії.
Михайла Царьова засудили до п'яти років тюрми і тепер чоловік просить включити його у списки на обмін в Росію.
"Я, Царьов Михайло Анатолійович, звертаюся до свого брата, Царьова Олега Анатолійовича, з проханням допомогти обміняти мене на українських військових", - відео з таким зверненням в'язня виклали правоохоронці.
Вони розповідають, що затримали Михайла Царьова у травні під час спецоперації у Дніпрі.
За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації в області - готував серію вибухів на стратегічно важливих об'єктах транспортної і критичної інфраструктури.
За це росіяни обіцяли йому "крісло" голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону, пояснює СБУ.
Однак, звітують у відомстві, чоловіка своєчасно викрили та встановили за ним контроль ще на початковому етапі підривної діяльності.
Під час обшуків у Михайла Царьова виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ.
Враховуючи співпрацю зі слідством, кажуть в СБУ, суд призначив Царьову покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, і тепер він просить себе обміняти.
Брат спікера "республік"
Засуджений є братом ексдепутата Верховної Ради від "Партії регіонів" Олега Царьова, який у 2014 році став так званим спікером парламенту самопроголошених республік "ЛНР" та "ДНР".
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Свого часу в 2014 році Царьов подавав заявку до ЦВК, як кандидат на президента України. Але потім попросив зняти свою кандидатуру.
СБУ звинувачує Царьова у державній зраді, а також у незаконному перетині кордону, оскільки 24 лютого, під час вторгнення Росії до України, Царьов прибув на окуповану Київщину.
Напередодні вторгнення закордонні ЗМІ з посиланням на дані західної розвідки писали, що Кремль збирався поставити Олега Царьова на чолі маріонеткового уряду в Україні.
У окупованому селі Катюжанка Вишгородського району ці люди записували інтерв'ю для росЗМІ, де українську владу називали "нацистами", а російських військових - "визволителями", а самі нібито роздавали місцевим російську гуманітарку.
СБУ розповідає, що на окупованій Київщині Царьов та його двоє поплічників у супроводі російських військових вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік Росії.
Вони також не раз відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, де росіяни катували українців, у тому числі полонених, йдеться у повідомленні відомства.
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