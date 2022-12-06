"Раніше так не було". Центр Донецька - під обстрілами

3 годин(и) тому

Автор фото, скріншот відео РИА новости

Російські ЗМІ повідомляють про обстріли у центрі Донецька. За їхніми даними, загинули щонайменше 7 людей, у тому числі "депутатка ДНР" Марія Пирогова.

"Донецьк знову переживає страшний день. Постійно надходить інформація про загиблих, кількість жертв зростає", - написав у своєму телеграмі так званий голова "ДНР" Денис Пушилін.

Деякі місцеві телеграм-канали повідомляють про 8 жертв, багатьох поранених, і що це в основному жінки.

На відео, які поширює російське державне агентство "РИА Новости" видно задимлення у різних місцях у центрі Донецька.

На дорогах - тіла та пошкоджені машини. У торговельному центрі Yellow, який теж потрапив під обстріл, видно велику дірку в даху.

Самопроголошена республіка звинуватила в обстрілах ЗСУ. Українська сторона ще не коментувала події в Донецьку.

ВВС News Україна намагається отримати коментар українських військових.

Автор фото, скріншот відео РИА новости Підпис до фото, У торговельному центрі Yellow, який теж потрапив під обстріл, видно велику дірку в даху

Деякі місцеві телеграм-канали пишуть, що дані про обстріли суперечливі, у будівлі могло прилітати і з боку окупованої Макіївки.

Обстріли в Донецьку - не рідкість. Однак місцеві жителі розповіли ВВС, що останнім часом удари посилились, й що сьогодні вони були "з двох боків".

"Обстріли такі, що два дні не виходила з дому, раніше так не було", - каже місцева жителька.