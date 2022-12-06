У США викрадача собак Леді Гаги засудили до 21 року тюрми

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Леді Гага часто з'являється на публіці з собакою

Чоловіка, який намагався викрасти собак Леді Гаги та вистрелив у помічника співачки, який з ними гуляв, засудили до 21 року в'язниці.

Джеймса Говарда Джексона визнали винним у замаху на вбивство, він не став оскаржувати вирок.

Поранений чоловік Раян Фішер вигулював трьох французьких бульдогів співачки у Голлівуді в лютому 2021 року, коли до нього підійшов невідомий та вистрелив йому в груди.

Після цього нападник забрав двох собак - Коджі та Густава. Третя собака з кличкою Міс Азія втекла. Поки що незрозуміло, чи знав злочинець про те, кому належать собаки.

На судовому засіданні Фішер у понеділок заявив, що напад назавжди змінив його життя: йому довелось видалити частину легені.

Окружна прокуратура округу Лос-Анджелес назвала напад холоднокровним актом насильства.

Автор фото, US Marshals Service Підпис до фото, Джеймс Говард Джексон

Декілька інших звинувачень, висунутих проти Джексона, були зняті в рамках угоди з судом.

Невдовзі після нападу в поліції заявили, що, на їхню думку, собаки стали мішенню через їхню породу, а не через те, що належали знаменитій співачці.

Викрадених собак повернули цілими та неушкодженими через два дні після того, як Леді Гага запропонувала за них винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.

Один із спільників Джексона Гарольд Вайт у понеділок визнав себе винним у порушенні закону, що забороняє колишнім ув'язненим володіти вогнепальною зброєю. Вирок щодо цієї справи оголосять наступного року.

Дженіфер Макбрайд, яка повернула собак, пізніше також звинуватили в співучасті в замаху на вбивство і, за даними окружної прокуратури, її справа все ще перебуває на розгляді.

Слухання у справі Джексона в суді відклали через те, що у квітні його було помилково звільнено з в'язниці.

Служба маршалів США назвала це канцелярською помилкою, і того ж місяця його повторно заарештували.