У Херсоні обстріляли будівлю водоканалу, загинув працівник

2 годин(и) тому

Автор фото, скрін з відео Херсонської міської ради

Росіяни обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки, є один загиблий, повідомляє місцева міська рада.

"У адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів. Попередньо відомо про одного загиблого. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу", - йдеться у повідомленні в телеграмі.

Також повідомляється, що через обстріл виникла масштабна пожежа - з вогнем борються.

Російська сторона цієї інформації не коментувала.

Обстріл стався на наступний день після того, як голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що водопостачання у звільненому Херсоні відновили на 80%.

Що тепер буде з водою - незрозуміло. Водоканал та чиновники поки що ніяк це не коментували.

Херсонщина потерпає від обстрілів щодня. За даними ОВА, 5 грудня росіяни 17 разів обстріляли область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

"Росіяни гатили по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках. Через ворожі обстріли один житель Херсонщини отримав поранення", - розповідав Ярослав Янушевич.

Автор фото, Херсонська ОВА

Лівий берег Херсонщини досі залишається під російською окупацією.

Разом із тим, місцева влада заявляє, що на звільнених територіях вдалося досягнути значних успіхів у відновленні критичної інфраструктури, яку практично знищили під час окупації.

Зокрема, як заявляє Янушевич, у Херсоні електропостачання відновили на 88%, у Білозерці - на 89%, а в Чорнобаївці - на 48%.