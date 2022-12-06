У Херсоні обстріляли будівлю водоканалу, загинув працівник
Росіяни обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки, є один загиблий, повідомляє місцева міська рада.
"У адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів. Попередньо відомо про одного загиблого. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу", - йдеться у повідомленні в телеграмі.
Також повідомляється, що через обстріл виникла масштабна пожежа - з вогнем борються.
Російська сторона цієї інформації не коментувала.
Обстріл стався на наступний день після того, як голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що водопостачання у звільненому Херсоні відновили на 80%.
Що тепер буде з водою - незрозуміло. Водоканал та чиновники поки що ніяк це не коментували.
Херсонщина потерпає від обстрілів щодня. За даними ОВА, 5 грудня росіяни 17 разів обстріляли область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
"Росіяни гатили по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках. Через ворожі обстріли один житель Херсонщини отримав поранення", - розповідав Ярослав Янушевич.
Лівий берег Херсонщини досі залишається під російською окупацією.
Разом із тим, місцева влада заявляє, що на звільнених територіях вдалося досягнути значних успіхів у відновленні критичної інфраструктури, яку практично знищили під час окупації.
Зокрема, як заявляє Янушевич, у Херсоні електропостачання відновили на 88%, у Білозерці - на 89%, а в Чорнобаївці - на 48%.