У трейлері серіалу про Гаррі та Меган знайшли маніпуляції та неточності

1 година тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Netflix випустив уже два трейлери для промоції документалки про Гаррі та Меган

Два трейлери нового документального серіалу Netflix про герцога та герцогиню Сассекських розкритикували за те, що там нібито використали кадри і фото, які вводять в оману.

Трейлери показують архівні кліпи та фото у той час як принц Гаррі та Меган розповідають, що королівська сім'я відтіснила їх на другий план, а ЗМІ - переслідують.

Але є думка, що принаймні три такі зображення взяті з подій, що не мають нічого спільного з парою.

Netflix та продюсерська компанія Сассексів Archewell поки що не прокоментували ці заяви.

Існують твердження, що одне зображення було обрізане, щоб припустити, що пару залишили на краю королівської події, хоча насправді вони були попереду та в центрі.

Існує також припущення, що інше фото використали для ілюстрації вторгнення преси в життя пари, хоча насправді його зробили на заході з невеликою кількістю фотографів, візит яких контролювалося та погоджувався заздалегідь.

У вівторок досвідчена королівська кореспондентка Дженні Бонд розкритикувала трейлери за їхню "надзвичайно недбалу виробничу цінність" після того, як ведуча ITV Лоррейн Келлі назвала використання зображень і кадрів "химерними".

Ось п'ять прикладів, виділених з першого трейлера, який випустили минулого тижня, і розширеного трейлера, який випустили в понеділок. Перші три епізоди серіалу вийдуть у четвер.

1. Прем'єра Гаррі Поттера

Автор фото, Netflix/Alamy

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Фотографія папараці з'являється в першому трейлері, безпосередньо перед відео, де Гаррі каже, що йому "довелося зробити все можливе, щоб захистити свою сім'ю".

Але кажуть, що насправді це фото зробили на прем'єрі "Гаррі Поттера" за 5 років до зустрічі герцога та герцогині.

Аналіз знімка, проведений виданням Sun, показує велику кількість подібностей між натовпом папараці на прем'єрі фільму та фото, яке використали в трейлері "Гаррі та Меган".

Це зображення фотографів з'являється першим, якщо ви вводите слово "папараці" у пошуку на сайті фотоагенції Alamy.

На сайті написано, що фото зробили 7 липня 2011 року - у цей день у Лондоні була прем'єра другої частини фільму "Гаррі Поттер та Смертельні реліквії".

"Звичайно, це не означає, що принца Гаррі та Меган Маркл ніколи раніше не переслідували тонни фотографів - ми всі знаємо, що вони боролися з вторгненням преси та були в центрі уваги в минулому", - зазначає журнал Cosmopolitan.

"Але включення цього конкретного зображення хоч і демонструє те, що вони пережили, не є фактичним відображенням реального дня/часу, коли Сассекси відчували стрес через пресу".

2. Суд над Кеті Прайс

Автор фото, Netflix

Відео з другого трейлера, яке вочевидь ілюструє, як папараці переслідують пару, насправді зняли, коли ексмодель Кеті Прайс прибула до магістратського суду Кроулі в грудні минулого року.

Незадовго до цього кадру чути, як герцог Сассекський говорить про "біль і страждання" жінок, які виходять заміж за членів королівської сім'ї, додаючи, що він не хоче, щоб "історія повторювалася", оскільки на відео показано, як чоловіки вочевидь переслідують когось із камерами.

Відео зняли, коли Прайс прибула на суд, де їй винесли вирок за водіння у нетверезому стані, показує аналіз таких новинних агентств як Sky News, LBC та Metro.

Згідно з аналізом, відзнятий матеріал перевернули по горизонталі, тому фотографи, які дивились наліво, у трейлері дивляться направо.

Фотографії того самого інциденту, де зображений оператор у такому ж одязі, є на Getty Images.

3. Суд над Майклом Коеном

Автор фото, Netflix

Частина другого трейлера також містить ролики репортерів, фотографів і операторів, які вочевидь стежать за парою.

Тим не менш, одна конкретна тиснява журналістів, яку побачили глядачі, насправді була націлена не на королівську пару, а на колишнього адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коена.

Він був в оточенні фотографів, коли в 2019 році покидав свою квартиру в Нью-Йорку, щоб відбути до в'язниці за порушення фінансування виборчої кампанії та неправдиві свідчення Конгресу.

Використання цього кадру в трейлері "Гаррі та Меган" помітили видання Daily Mirror та Daily Mail.

Схожі кадри, які були зняті після суду над Коеном та показують ту саму групу фотографів біля його квартири, доступні також у фотобанку Getty Images.

4. Зйомка камери зверху

На одному кадрі видно, як Гаррі та Меган фотографують зверху, а голос Гаррі за кадром розповідає про витік і поширення королівських історій у ЗМІ.

Однак королівський редактор Evening Standard Роберт Джобсон, який у минулому критикував Сассексів, заявив, що ці фотографії не були зроблені приховано.

"Ця фотографія, використана Netflix, а також Гаррі і Меган, щоб проілюструвати вторгнення преси, є повною пародією", - написав він у твіттері.

"Її взяли з акредитованого пулу в резиденції архієпископа Туту в Кейптауні. Лише троє людей були на акредитованій позиції. Гаррі та Меган погодили позицію. Я був там".

Його заяву підтримав королівський редактор ITV Кріс Шип, який написав у твіттері: "Зйомки Арчі в резиденції архієпископа Туту були строго контрольовані".

"І камера ITN Productions, яка знімала документальний фільм про Сассексів в Африці, була там з їхнього дозволу. Це не була сутичка зі ЗМІ. Вони розмовляли з (ведучим ITV News - Ред.) Томом Бредбі всередині".

5. Обрізане фото

Автор фото, Netflix

У тизері герцог Сассекський розповідає глядачам, що існує "ієрархія сім'ї", на тлі зображення королівської сім'ї, яка стоїть на балконі Букінгемського палацу.

Фото зробили під час військового параду на честь дня народження королеви у червні 2019 року.

Однак аналіз, проведений Telegraph, показав, що зображення було обрізане так, щоб здавалося, наче нинішні принц і принцеса Уельські стоять ближче до центру, а покійна королева - праворуч.

Насправді, зазначає газета, королева Єлизавета II стояла посередині балкона, а Гаррі та Меган стояли ближче до неї, ніж герцог та герцогиня Кембридзькі, як тоді називали Вільяма та Кейт.