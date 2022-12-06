Україна відзначає день ЗСУ. Безпілотник атакував аеродром у Курську. Теленовини ВВС
У випуску 6 грудня:
- Україна відзначає день ЗСУ. Київ повертає полонених українців.
- Військовий експерт Сергій Грабський про останню ситуацію на фронті та вибухи в Росії.
- Ідею президента Mакрона про "гарантії безпеки" для Росії і реакцію на це Києва дебатують кореспондентка видання "Український тиждень" Алла Лазарєва та президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій.
- Історія родини з Київщини, чий будинок розбомбили, і тепер вони втрьох мають тулитись у холодній літній кухні.
- Молдова також потерпає від російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Репортаж з Кишинева.
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