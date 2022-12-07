Чим Україна б’є по аеродромах в Росії? Українська енергомережа витримує атаки. Теленовини ВВС

У випуску 7 грудня:

  • Росія знову б'є по Україні іранськими дронами камікадзе, повідомляє генштаб ЗСУ.
  • Українська енергетична система - витримала російський ракетний удар. Чи зможе витримати майбутні атаки? Відповідь експерта з енергетичних питань Антона Зоркіна.
  • Про вибухи і пожежі на трьох російських аердоромах. Яка реакція Заходу? Коментар держсекретаря Ентоні Блінкена.
  • Британський оглядач - Френк Ледвідж про одну із версій, щодо вибухів в Росії.
  • Про найгарячішу точку на фронті - Бахмут, вибухи в РФ та зброю - аналізує військовий експерт Петро Черник.
  • Хотіли захопити Бундестаг і відродити "Другий рейх". У Німеччині затримали екстремістів, які планували державний переворот.
  • Про мистецтво під час війни. У Мадриді - триває виставка українського модернізму. У студії одна із її кураторок - Катерина Денисова.

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