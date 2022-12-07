Чим Україна б’є по аеродромах в Росії? Українська енергомережа витримує атаки. Теленовини ВВС
У випуску 7 грудня:
- Росія знову б'є по Україні іранськими дронами камікадзе, повідомляє генштаб ЗСУ.
- Українська енергетична система - витримала російський ракетний удар. Чи зможе витримати майбутні атаки? Відповідь експерта з енергетичних питань Антона Зоркіна.
- Про вибухи і пожежі на трьох російських аердоромах. Яка реакція Заходу? Коментар держсекретаря Ентоні Блінкена.
- Британський оглядач - Френк Ледвідж про одну із версій, щодо вибухів в Росії.
- Про найгарячішу точку на фронті - Бахмут, вибухи в РФ та зброю - аналізує військовий експерт Петро Черник.
- Хотіли захопити Бундестаг і відродити "Другий рейх". У Німеччині затримали екстремістів, які планували державний переворот.
- Про мистецтво під час війни. У Мадриді - триває виставка українського модернізму. У студії одна із її кураторок - Катерина Денисова.
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