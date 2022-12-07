Кого і що українці шукали найбільше. Підсумки 2022 року від Google

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Карта повітряних тривог" стала найпопулярнішим запитом року в Google

"Карта повітряних тривог" стала найпопулярнішим запитом року в Україні.

Компанія Google проаналізувала пошукові запити українців за 2022 рік і розповіла, до яких тем найбільше зростав інтерес.

Запитом року, який показав найбільше зростання серед користувачів пошуковика Google Україна, став "Карта повітряних тривог".

Другий за популярністю - "Новини України", а на третьому місці - "єДопомога".

Крім того, до першої десятки увійшли такі запити, як "Карта Украины", "Байрактар" та новий сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Повністю список найпопулярніших запитів 2022 року в Україні виглядає так:

1. Карта повітряних тривог

2. Новини України

3. єДопомога

4. Карта Украины

5. Жириновский

6. Арестович

7. Путин

8. Холостяк 2022

9. Байрактар

10. Гостомель

Персона року

У категорії "Персона" українці найбільше цікавилися і шукали цього року Олексія Арестовича.

Користувачі також цікавились збірним образом і легендою Привидом Києва, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, колишнім прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

1. Олексій Арестович

2. Володимир Путін

3. Віктор Медведчук

5. Валерій Залужний

6. Оксана Марченко

7. Юрій Подоляка

8. Борис Джонсон

9. Віталій Кім

10. Ненсі Пелосі

Щодо людей, які померли у 2022 році, найбільше запитів було про Володимира Жириновського, Руслану Писанку, Юрія Шатунова та королеву Єлизавету ІІ.

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Покупка року

У категорії номером один серед пошукових запитів для покупки став генератор, крім того, українці цікавилися, де купити сіль, бронежилет, марку "Русский корабль", а також свічки, повербанк, калію йодид і Starlink.

Географія в пошуку

Серед топонімів найбільше зростання у 2022 році показали назви таких міст як Гостомель, Буча та Маріуполь, також українці шукали Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний.

Причина цьому очевидна - стежили за подіями, які відбували в цих населених пунктах або поблизу.

Питання: "Що таке?"

У 2022 році українські користувачі шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд ліз і надзвичайний стан.

Крім того, українці намагалися з'ясувати, що таке паляниця, байрактар та блекаут.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Безпілотники "Байрактар" стали символом українського опору у війні Росії проти України

Повний список запитань "Що таке?" виглядає наступним чином:

1. Swift

2. Ленд ліз

3. Надзвичайний стан

4. НАТО

5. Воєнний стан

6. Паляниця

7. Байрактар

8. Дефолт

9. Загальна мобілізація

10. Блекаут

Фільм та серіал року

Попри усе, цього року українці дивилися фільми та серіали. Найбільше зацікавив українців черговий фільм із всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема".

Також у першій десятці комедія в стилі політичної сатири "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі", романтичний фільм "Пурпурові серця" та українська комедія "Скажене весілля 3".

Серед телевізійних серіалів лідером став "Дім Дракона" - приквел до серіалу "Гра престолів".

Крім того, українці цього року цікавились підлітковою драмою "Ейфорія", турецьким серіалом "Почуй мене", новими сезонами серіалів "Мажор", "Гострі картузи" та "Дивні дива", а також лідером минулого року - "Гра в кальмара".