Сіквел "Аватара". Що про нього варто знати

1 година тому

Фільм під назвою "Аватар: Шлях води" (Avatar: The Way of Water) з'явився набагато пізніше, ніж планувалося, через 13 років після першого "Аватара", який став віхою у розвитку 3D-кінематографу.

Яким буде сюжет

Коли мало вийти продовження?

Чому так довго?

Чи довгим вийшов фільм?

Хто у ньому грає

Якими були збори першого фільму?

Скільки планується сиквелів?

У 2018 році ВВС оприлюднила назви запланованих сиквелів: "Шлях води" (The Way of Water), "Той, хто несе насіння" (The Seed Bearer), "Тулкунський вершник" (The Tulkun Rider) та "У пошуках Ейви" (The Quest for Eywa).