Сіквел "Аватара". Що про нього варто знати
У Лондоні відбулася світова прем'єра одного з найочікуваніших фільмів останніх років - продовження науково-фантастичної стрічки "Аватар" режисера Джеймса Кемерона.
Фільм під назвою "Аватар: Шлях води" (Avatar: The Way of Water) з'явився набагато пізніше, ніж планувалося, через 13 років після першого "Аватара", який став віхою у розвитку 3D-кінематографу.
Під час лондонської прем'єри, що відбулася в одному з кінотеатрів на Лестер-сквер, на синій килимовій доріжці з'явилися сам Кемерон, а також виконавці головних ролей - Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер та Кейт Вінслет.
Дія нового "Аватара", як і оригінального фільму 2009 року, - відбувається на планеті Пандора, де існування місцевого народу опинилося під загрозою.
Ось деякі фотографії під час прем'єри, а під ними можна знайти відповіді на головні питання про фільм (майже без спойлерів).
Яким буде сюжет
У першому "Аватарі" йшлося про історію паралізованого морського піхотинця Джейка Саллі (його грає Сем Вортінгтон), який вирушив на Пандору і мандрував планетою в тілі аватара - представника місцевого народу.
Врешті Саллі приєднався до боротьби корінного населення Пандори з прибульцями-людьми, які спробували знищити життя на планеті заради цінних корисних копалин.
Дія фільму "Аватар: Шлях води" відбувається через багато років. Тепер у Джейка є сім'я (його дружиною стала Нейтирі у виконанні Зої Салдана). У продовженні розповідається про їхнє нове життя на Пандорі.
Коли мало вийти продовження?
У грудні 2014 року - так 2010 року, через рік після появи першого фільму, пообіцяла компанія 20th Century Fox (пізніше її купив Disney).
Однак незабаром з'ясувалося, що встигнути до цього часу не вдасться, а наступні кілька років у Голлівуді постійно переносили прем'єру другої серії "Аватара". Спочатку з грудня 2014 року її посунули на 2016 рік, потім - на 2017-й. Потім настала черга грудня 2018-го - і так далі…
Так чи інакше, роки очікування добігли кінця - фільм виходить у прокат наступного тижня, 16 грудня 2022 року.
Чому так довго?
Джеймс Кемерон написав першу версію сценарію продовження "Аватара", а потім викинув її в смітник, оскільки вважав роботу слабкою.
Крім того, Кемерон має багато інших проєктів: якийсь він витратив на підводні занурення (останні, втім, можна зарахувати до процесу підготовки до зйомок, оскільки значна частина дії нового "Аватара" відбувається у воді і під водою).
Завдання Кемерона було ще складніше, оскільки він хоче зробити загалом чотири нові фільми з серії "Аватар". Режисер також намагається взяти на озброєння якомога новіші розробки в галузі кінозйомки та комп'ютерної графіки.
Чи довгим вийшов фільм?
Це не найдовша стрічка Кемерона: це звання належить "Титаніку", який триває 3 години 15 хвилин.
Але "Аватар: Шлях води" не надто відстав від "Титаніка" - хронометраж фільму складає 3 години та 12 хвилин (насправді трохи менше, якщо вийти із зали, коли по екрану починають повзти довгі кінцеві титри).
Хто у ньому грає
У другій серії "Аватара" знову знімаються актори Сем Вортінгтон та Зої Салдана, які зіграли головні ролі в оригінальному фільмі. Повертається на екран і Сігурні Вівер, героїня якої (обережно, спойлер!) загинула у першій стрічці.
До них приєднаються Джек Чемпіон, Джеймс Флеттерс, Трініті Джо-Лі Блісс та володарка "Оскара" Кейт Вінслет.
Якими були збори першого фільму?
"Аватар" приніс творцям загалом 2,92 млрд доларів і став найуспішнішим за фінансовими показниками фільмом за всю історію кінематографа.
У 2019 році він на деякий час поступився першим місцем у фінансовому рейтингу фільму "Месники: фінал" (Avengers: Endgame), але повернув собі пальму першості після перевипуску.
Чи потрібні 3D-окуляри, щоби подивитися фільм?
Стрічка виходить на екрани у кількох різних форматах, у тому числі 3D, 2D та Imax. Отже, якщо ви не хочете дивитися фільм у стереоскопічному зображенні, робити це не обов'язково.
Проте вважається, що однією з головних переваг оригінального фільму був приголомшливий за своєю реальністю та красою 3D-світ планети Пандора.
Скільки планується сиквелів?
Кемерон задумав загалом чотири сиквели, у тому числі й той, який виходить наступного тижня.
Зйомки "Автатара-3" вже розпочалися, його мають випустити у 2024 році. Четверту частину епопеї також почали знімати, і, за планом, вона вийде на екрани 2026-го. Сценарій п'ятого "Аватара" вже готовий - і якщо він піде в роботу (а це поки що точно невідомо), фільм має вийти 2028-го.
Невизначеність пов'язана з високими витратами виробництва. Бюджет фільму "Аватар: Шлях води" - понад 350 млн доларів, а це означає, що для покриття витрат збори мають бути дуже значними. А якщо проєкт виявиться не надто успішним, компанії Disney буде важко виправдати витрати сотень мільйонів доларів на стрічки, до яких глядачі, можливо, втратили інтерес.
Чи є назви в інших сиквелів?
У 2018 році ВВС оприлюднила назви запланованих сиквелів: "Шлях води" (The Way of Water), "Той, хто несе насіння" (The Seed Bearer), "Тулкунський вершник" (The Tulkun Rider) та "У пошуках Ейви" (The Quest for Eywa).
У квітні цього року назву "Шлях води" підтвердили. Що ж до інших - поки що тільки Джеймсу Кемерону відомо, якими саме вони будуть.
Чи має новий фільм шанс на "Оскар"?
Перший "Аватар" номінували на дев'ять призів американської кіноакадемії, у тому числі за найкращий фільм (втім, у цій категорії він програв "Повелителю бурі" (The Hurt Locker).
Перемогу фільм здобув у категоріях за найкращий дизайн та візуальні ефекти.
Очікують, що 2023 року подібний успіх може повторитися.