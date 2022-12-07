Сіквел "Аватара". Що про нього варто знати

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кейт Вінслет, яка вперше знялася у Джеймса Кемерона в "Титаніку", зіграла у сіквелі "Аватара"

У Лондоні відбулася світова прем'єра одного з найочікуваніших фільмів останніх років - продовження науково-фантастичної стрічки "Аватар" режисера Джеймса Кемерона.

Фільм під назвою "Аватар: Шлях води" (Avatar: The Way of Water) з'явився набагато пізніше, ніж планувалося, через 13 років після першого "Аватара", який став віхою у розвитку 3D-кінематографу.

Під час лондонської прем'єри, що відбулася в одному з кінотеатрів на Лестер-сквер, на синій килимовій доріжці з'явилися сам Кемерон, а також виконавці головних ролей - Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер та Кейт Вінслет.

Дія нового "Аватара", як і оригінального фільму 2009 року, - відбувається на планеті Пандора, де існування місцевого народу опинилося під загрозою.

Ось деякі фотографії під час прем'єри, а під ними можна знайти відповіді на головні питання про фільм (майже без спойлерів).

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Актриса Зої Салдана, яка грала у першому "Аватарі", повернулася на екран і в його другій частині

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На цьому фото Сем Вортінгтон - зі своєю дружиною Лаурою

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Режисер Джеймс Кемерон (на фото - з дружиною Сюзі Еміс) планує ще три сиквели у серії фільмів "Аватар"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Серед акторів, які зіграли у фільмі - Сігурні Вівер

Яким буде сюжет

У першому "Аватарі" йшлося про історію паралізованого морського піхотинця Джейка Саллі (його грає Сем Вортінгтон), який вирушив на Пандору і мандрував планетою в тілі аватара - представника місцевого народу.

Автор фото, 20TH CENTURY STUDIOS Підпис до фото, Джейк Саллі та один з його дітей

Врешті Саллі приєднався до боротьби корінного населення Пандори з прибульцями-людьми, які спробували знищити життя на планеті заради цінних корисних копалин.

Дія фільму "Аватар: Шлях води" відбувається через багато років. Тепер у Джейка є сім'я (його дружиною стала Нейтирі у виконанні Зої Салдана). У продовженні розповідається про їхнє нове життя на Пандорі.

Коли мало вийти продовження?

У грудні 2014 року - так 2010 року, через рік після появи першого фільму, пообіцяла компанія 20th Century Fox (пізніше її купив Disney).

Однак незабаром з'ясувалося, що встигнути до цього часу не вдасться, а наступні кілька років у Голлівуді постійно переносили прем'єру другої серії "Аватара". Спочатку з грудня 2014 року її посунули на 2016 рік, потім - на 2017-й. Потім настала черга грудня 2018-го - і так далі…

Так чи інакше, роки очікування добігли кінця - фільм виходить у прокат наступного тижня, 16 грудня 2022 року.

Чому так довго?

Джеймс Кемерон написав першу версію сценарію продовження "Аватара", а потім викинув її в смітник, оскільки вважав роботу слабкою.

Автор фото, 20TH CENTURY STUDIOS Підпис до фото, Значна частина дії фільму відбувається в океані Пандори

Крім того, Кемерон має багато інших проєктів: якийсь він витратив на підводні занурення (останні, втім, можна зарахувати до процесу підготовки до зйомок, оскільки значна частина дії нового "Аватара" відбувається у воді і під водою).

Завдання Кемерона було ще складніше, оскільки він хоче зробити загалом чотири нові фільми з серії "Аватар". Режисер також намагається взяти на озброєння якомога новіші розробки в галузі кінозйомки та комп'ютерної графіки.

Чи довгим вийшов фільм?

Це не найдовша стрічка Кемерона: це звання належить "Титаніку", який триває 3 години 15 хвилин.

Але "Аватар: Шлях води" не надто відстав від "Титаніка" - хронометраж фільму складає 3 години та 12 хвилин (насправді трохи менше, якщо вийти із зали, коли по екрану починають повзти довгі кінцеві титри).

Хто у ньому грає

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Зліва направо: Кейт Вінслет, Сігурні Вівер, Джеймс Кемерон, Зої Салдана та Сем Вортінгтон під час лондонської прем'єри

У другій серії "Аватара" знову знімаються актори Сем Вортінгтон та Зої Салдана, які зіграли головні ролі в оригінальному фільмі. Повертається на екран і Сігурні Вівер, героїня якої (обережно, спойлер!) загинула у першій стрічці.

До них приєднаються Джек Чемпіон, Джеймс Флеттерс, Трініті Джо-Лі Блісс та володарка "Оскара" Кейт Вінслет.

Якими були збори першого фільму?

"Аватар" приніс творцям загалом 2,92 млрд доларів і став найуспішнішим за фінансовими показниками фільмом за всю історію кінематографа.

У 2019 році він на деякий час поступився першим місцем у фінансовому рейтингу фільму "Месники: фінал" (Avengers: Endgame), але повернув собі пальму першості після перевипуску.

Автор фото, 20TH CENTURY STUDIOS Підпис до фото, Перший "Аватар" став найуспішнішим кінофільмом в історії

Чи потрібні 3D-окуляри, щоби подивитися фільм?

Стрічка виходить на екрани у кількох різних форматах, у тому числі 3D, 2D та Imax. Отже, якщо ви не хочете дивитися фільм у стереоскопічному зображенні, робити це не обов'язково.

Проте вважається, що однією з головних переваг оригінального фільму був приголомшливий за своєю реальністю та красою 3D-світ планети Пандора.

Скільки планується сиквелів?

Кемерон задумав загалом чотири сиквели, у тому числі й той, який виходить наступного тижня.

Зйомки "Автатара-3" вже розпочалися, його мають випустити у 2024 році. Четверту частину епопеї також почали знімати, і, за планом, вона вийде на екрани 2026-го. Сценарій п'ятого "Аватара" вже готовий - і якщо він піде в роботу (а це поки що точно невідомо), фільм має вийти 2028-го.

Невизначеність пов'язана з високими витратами виробництва. Бюджет фільму "Аватар: Шлях води" - понад 350 млн доларів, а це означає, що для покриття витрат збори мають бути дуже значними. А якщо проєкт виявиться не надто успішним, компанії Disney буде важко виправдати витрати сотень мільйонів доларів на стрічки, до яких глядачі, можливо, втратили інтерес.

Автор фото, 20TH CENTURY STUDIOS Підпис до фото, Кейт Вінслет грає персонажа на ім'я Ронал

Чи є назви в інших сиквелів?

У 2018 році ВВС оприлюднила назви запланованих сиквелів: "Шлях води" (The Way of Water), "Той, хто несе насіння" (The Seed Bearer), "Тулкунський вершник" (The Tulkun Rider) та "У пошуках Ейви" (The Quest for Eywa).

У квітні цього року назву "Шлях води" підтвердили. Що ж до інших - поки що тільки Джеймсу Кемерону відомо, якими саме вони будуть.

Чи має новий фільм шанс на "Оскар"?

Перший "Аватар" номінували на дев'ять призів американської кіноакадемії, у тому числі за найкращий фільм (втім, у цій категорії він програв "Повелителю бурі" (The Hurt Locker).

Перемогу фільм здобув у категоріях за найкращий дизайн та візуальні ефекти.

Очікують, що 2023 року подібний успіх може повторитися.