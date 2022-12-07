Колапс енергетики України може статися вже до кінця року - Mercy Corps

27 хвилин(и) тому

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Енергетична мережа України може обвалитися до Різдва, зануривши мільйони людей у зимову гуманітарну кризу, попередила міжнародна організація Mercy Corps. Про це пише американське видання Newsweek.

Через російські ракетні удари пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури України. Як повідомляє видання, гуманітарна організація "Корпус милосердя" вважає, що "вся національна мережа країни може бути зруйнована протягом кількох тижнів, якщо атаки продовжаться".

Температура повітря взимку в Україні часто коливається від -3C до -20C, тому українські міста "протягом наступних чотирьох місяців можуть стати непридатними для життя".

"Ми боїмося, що, з огляду на структуру та інтенсивність повітряних атак, а також їх зосередженість на критичній цивільній інфраструктурі, українська енергомережа може опинитися в ситуації критичної масової відмови", - цитує Newsweek директора з реагування "Корпусу милосердя" в Україні Майкла Янга.

"Під цим ми маємо на увазі перебої в електропостачанні не просто на години чи дні, а, можливо, на тижні", - сказав він у коментарі американському виданню у Києві.

За його словами, відключення не лише прирікають мільйони людей на холодну зиму, вони також мають інші значні ефекти, зупиняючи роботу промислових об'єктів, погіршуючи безробіття.

Як пояснює Newsweek, програма грошової допомоги "Корпусу милосердя" дуже залежить від банківської системи, яка спирається на енергопостачання та можливість людей знімати гроші у банкоматах.

"Усе взаємопов'язано. Лікарні, які повинні працювати, охолоджувати вакцини, зберігати ліки. Зберігання їжі, ланцюги поставок - все це залежить від надійного джерела живлення", - цитує видання директора організації.

Після атак у понеділок голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що "не сумнівається", що російські військові "консультуються" з енергетиками перед тим, як запустити ракети.