"Захопити Бундестаг і відродити "Другий рейх". У Німеччині затримали екстремістів, що планували держпереворот

Пол Кірбі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Це одна з найбільших спецоперацій в Німеччині

Двадцять п'ять людей заарештували під час рейдів по всій Німеччині за підозрою у підготовці держперевороту.

Група ультраправих й колишніх військових планували взяти штурмом будівлю парламенту, Бундестаг, і захопити владу, повідомляють німецькі правоохоронці.

Центральне місце у їхніх планах, ймовірно, посідав 71-річний німець, якого називають принцом Генріхом XIII.

За словами федеральних прокурорів, він є одним з двох імовірних ватажків групи, яких затримали.

Серед заколотників - члени екстремістського руху Reichsbürger [Громадяни Рейху], який вже давно під прицілом поліції через напади та расистські теорії змови. Члени групи також відмовляються визнавати сучасну німецьку державу.

Близько 50 чоловіків і жінок планували повалити республіку та замінити її новою державою на зразок Німеччини 1871 року — імперією під назвою "Другий рейх".

"Ми поки що не можемо озвучити назву цієї групи", - заявила представниця федеральної прокуратури.

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Рейди проходять у більшій частині країни, крім того, двох людей заарештували в Австрії й Італії, повідомило німецьке інформаційне агентство DPA. Затриманих допитають пізніше упродовж дня.

Це одна з найбільших спецоперацій у масштабах Німеччини. Зазначають, що 3 тис. поліцейських обшукують понад 130 будинків, офісів та квартир по всій країні.

Федеральний прокурор заявив, що група планувала державний переворот з листопада 2021 року.

За словами прокурора, вони вже розробили плани з управління Німеччиною: міністерства охорони здоров'я, юстиції та закордонних справ.

Заколотники розуміли, що зможуть реалізувати свої цілі лише "військовим шляхом й насильством проти представників держави", зокрема, через вбивства.

Німецький телеканал ZDF повідомив, що колишній член нижньої палати парламенту Бундестагу від ультраправих також був частиною групи, його планували призначити міністром юстиції, а принца Генріха - лідером групи.

Як повідомляють, значною частиною змови були колишні військові, зокрема, елітні бійці спецпідрозділів.

За словами прокурорів, мета полягала у ліквідації демократичних органів на місцевому рівні та організації масових заворушень, щоб зрештою здійснити державний переворот.