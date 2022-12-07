Священника УПЦ МП засудили за коригування обстрілів

48 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Священника Української православної церкви (Московського патріархату), який "зливав" позиції українських військових в Сєвєродонецьку, засудили до 12 років ув'язнення. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Це перший подібний вирок проти священнослужителя УПЦ МП.

Суд визнав його винним у "сприянні збройним формуванням країни-агресора".

За інформацією Служби безпеки, настоятель храму у Лисичанську передавав російським військовим інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.

Також священник "здавав" російським військовим місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупантам, додали в СБУ.

Автор фото, СБУ

За даними слідства, його залучив до співпраці представник російської армії під час поїздки до Росії у 2014 році. З того часу він постійно перебував в контакті з ватажком так званої "ЛНР".

Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ (МП), який пішов на співпрацю з Росією і здавав місця учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

Реакція церкви

В Українській православній церкві не пов'язують вирок священнику з обшуками, які проводить СБУ в церквах та монастирях УПЦ по всій Україні.

У коментарі ВВС News Україна митрополит Климент (Вечеря), голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, нагадав, що за подібні злочини неодноразово вже засуджували українців різних професій.

"Це ж не мало наслідком масштабні обшуки і заборони всіх закладів, пов'язаних з професією засуджених. Не винна ж вся система міністерства освіти України в тому, що якийсь вчитель у Херсоні співпрацював з окупантами".

Автор фото, СБУ

Синод УПЦ, який збирався 23 листопада, став на захист деяких священнослужителів, яких, як йшлося у заяві синоду, звинувачують у колабораційній діяльності.

"Заявляємо, що ці штучні звинувачення є недоведеними та безпідставними. Ті єпископи і священники, які залишились на окупованій території України та продовжують здійснювати там своє пастирське служіння, не є колаборантами", - йшлося у заяві синоду.

"Навпаки, багато з них є справжніми героями українського народу. У важких обставинах, що склались внаслідок війни, вони не залишили свою паству", - йшлося в заяві синоду.

Синод також наголосив, що з першого дня вторгнення російських військ УПЦ засудила війну та виступає за збереження незалежності і територіальної цілісності України.

Обшуки тривають

Також у середу стало відомо, що СБУ проводить безпекові заходи в церквах і монастирях УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Йдеться про храми в Херсоні, Умані, Черкасах, Каневі тощо.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, 7 грудня СБУ прийшли з обшуками у храми в трьох областях

У повідомленні СБУ вказано, що заходи проводяться для "протидії підривній діяльності російських спецслужб" в Україні.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства, додали в СБУ.

В останні тижні СБУ регулярно проводить обшуки інституціях УПЦ (МП). Усього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.

22 листопада СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі у Києві.

На території храмів виявили людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і великі суми грошей в гривнях, доларах і рублях.

УПЦ МП на шляху до заборони?

На обшуки в храмах УПЦ МП відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що держава робить кроки до "духовної незалежності" українців.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, "Знахідки" СБУ в результаті обшуків у середу

Перед цим Рада нацбезпеки і оборони рекомендувала йому ввести санкції проти частини вищого духовенства УПЦ МП. Відповідний указ президента був опублікований 1 грудня.

Згідно з текстом документа, Кабмін має невідкладно підготувати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні "афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій".

Також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті має провести релігієзнавчу експертизу статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.

Собор УПЦ 27 травня заявив, що начебто вирішив стати "незалежним" від Московського патріархату.

Однак низка експертів і релігієзнавців ставлять під сумнів цю тезу.