Космічний корабель NASA "Оріон" повертається додому. Що далі?

Джонатан Амос

Науковий кореспондент ВВС

1 година тому

Автор фото, NASA

Космічна капсула американського космічного агентства "Оріон" прямує додому.

У понеділок корабель запустив поблизу Місяця свій головний двигун, і тепер у неділю він має приземлитися у Тихому океані.

Це був останній великий маневр корабля нового покоління під час демонстраційного польоту, який досі був дуже успішним.

Якщо корабель без проблем повернеться на Землю на вихідних, під час його наступної місії наприкінці 2024 року на борт "Оріона" вже піднімуться астронавти.

NASA планує серію дедалі складніших запусків капсули у рамках своєї програми "Артеміда".

Цей перший політ, "Артеміда-1" мав на меті випробовування систем без астронавтів. Вони мають піднятися на борт "Оріона" під час наступної місії "Артеміда-2".

З найбільшим нетерпінням чекають на "Артеміду-3" - спробу висадити людей на поверхню Місяця вперше за понад 50 років. Це може відбутися наприкінці 2025-го або в 2026 році.

Але увесь цей план залежить від того, чи закінчиться без пригод нинішній запуск.

"Оріон" вирушив з Космічного центру Кеннеді у Флориді 16 листопада. Він зробив розширену петлю навколо Місяця, що дозволило йому віддалитися приблизно на 430 000 км від Землі - це найбільша відстань, яку долав будь-який космічний корабель, призначений для перевезення людей.

NASA називає повернення "пріоритетом номер один" цієї місії. Інженери хочуть переконатися, що корабель зможе витримати високі температури під час повторного входу в атмосферу Землі.

Автор фото, NASA

"Оріон" рухатиметься зі швидкістю приблизно 39 500 км/год, що набагато швидше, ніж космічний корабель, який повертається з Міжнародної космічної станції.

Під час його руху тиск і тертя створюють температуру, що наближається до 3000C.

Тож NASA та виробник космічних кораблів Lockheed Martin повинні переконатися, що щит на нижній частині капсули здатний витримувати такі температури, перш ніж виводити у ній в космос людей.

Якщо щит та 11 парашутів, розгорнутих для подальшого уповільнення космічного корабля, спрацюють, контрольоване приземлення біля узбережжя Каліфорнії має відбутися невдовзі після 09:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) у неділю.