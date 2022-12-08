Ілон Маск перетворив офіс Twitter на готель для співробітників - і сам у ньому живе

15 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Кімната для нарад в офісі, з якої зробили спальню

ВВС отримала фотографії приміщень головного офісу Twitter у Сан-Франциско, які перетворили на спальні для співробітників. Цю практику вже розслідує міська влада, оскільки вона може порушувати правила використання будівель.

У листопаді Ілон Маск відправив співробітникам компанії електронний лист, в якому заявив, що ті "мають проявити себе як вкрай затяті співробітники", щоб досягти успіху. Він також сказав, що персонал зобов'язаний "дуже інтенсивно працювати багато годин".

"Лише винятково хороша робота дозволить отримати прохідний бал", - написав при цьому Маск.

На одній з отриманих нами фотографій зображено кімнату з двоспальним ліжком, поряд з якою лежать домашні капці, у приміщенні також встановлена шафа для одягу.

Серед іншого ВВС отримала знімки офісних диванів, які використовуються як ліжка. В одній із кімнат для нарад з'явився будильник, а на застеленому ліжку видно чиюсь фотографію.

Підпис до фото, За словами колишніх співробітників, в офісі Twitter серед іншого з'явилася шафа для одягу

"Це схоже на готельний номер", - каже один із колишніх співробітників Twitter. Ця людина додала, що і сам Маск часто спить в офісі компанії.

Раніше Маск опублікував твіт, в якому пообіцяв спати та працювати в офісі доти, "поки організація не почне нормально працювати". Пізніше цей твіт був видалений.

Компанія Twitter оперативно не відповіла на прохання ВВС про коментар.

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У зв'язку з використанням офісу Twitter як готелю до міської влади Сан-Франциско надійшла скарга й було розпочато розслідування.

Співробітник міського відділу з інспектування приміщень Сан-Франциско пояснив CBS News: "Ми маємо переконатися, що будівля використовується за призначенням". Представники міської влади розповіли газеті San Francisco Chronicle, що вони розслідують усі скарги, а правила експлуатації житлових будинків відрізняються від офісних будівель - навіть якщо йдеться про коротке перебування людей.

У відповідь Маск заявив, що муніципалітет переслідує компанії, які надають спальні місця "втомленим співробітникам". У відповідь на прохання одного з журналістів прокоментувати дані про розслідування Маск написав, що влада міста має натомість зайнятися захистом дітей від наслідків зловживання опіоїдними препаратами.

"Тепер він змушує співробітників спати в офісі Twitter. Очевидно, що про людей він не турбується. Йому немає справи до тих, хто працює на нього", - сказав ВВС Член Сенату штату Каліфорнія Скотт Вінер.

Про те, що офіс Twitter використовують як готель, першим написав журнал Forbes. Його журналісти описували "сумного вигляду кімнати для нарад у нещодавно спорожнілому головному офісі, з яких зробили спальні".

Автори публікації, втім, зазначали, що це все одно краще, ніж спати прямо на підлозі в спальних мішках, про що нещодавно розповів у Twitter один із співробітників.

За даними Bloomberg, в офісних спальнях також ночують співробітники автомобільної компанії Tesla та інших фірм, що належать Маску, яких запросили на роботу в Twitter.

Задовго до того, як Маск купив Twitter, у травні 2020 року компанія пообіцяла своїм співробітникам, що якщо вони захочуть, то зможуть "вічно" працювати з дому.

Але новий власник заявив, що роботи з дому у Twitter більше не буде.