"Олено, де наша Мівіна". У мережі кепкують з розповіді про раціон Зеленського в перші дні війни

1 година тому

В українському сегменті соцмереж жваво обговорюють заяву прессекретаря президента Сергія Никифорова, який розповів про аскетичні подробиці життя команди Володимира Зеленського у перші дні російського вторгнення в Україну.

Зізнання Никифорова пролунало під час інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Прессекретар розповів, що йому, як і решті, довелося переїхати жити на роботу і умови там були не найкращими.

"Умови аскетичні, але найнеобхідніше було: душ - у коридорі, маленькі кімнатки з низькими стелями. Усе таке - з минулого, водночас чистенько та акуратно. Металопластикові двері та гарні світлодіодні лампи надавали сучаснішого вигляду. Нас там було чимало. Моя кімната була через дві двері від президента", - розповів Никифоров.

Харчування, за його словами, у перші дня також "було не дуже якісним".

"Розбавляли "Мівіну" навіть не гарячою, а теплою водою, через це вона як треба не розмокала. Але це буквально перші дні, потім поступово з їжею ситуація покращувалась", - заявив Никифров.

"Мівіна" - торгова марка локшини швидкого приготування, яка завоювала на українському ринку абсолютне лідерство. Вона відома як дешева, швидка та проста в приготуванні - суху локшину достатньо залити окропом та лишити на кілька хвилин.

"Мівіну" асоціюють з життям у похідних умовах та голодними й бідними часами у 90-ті.

Продукт запустив на українському ринку у 1995 році в Харкові мігрант з В'єтнаму Фам Нят Віонг. Він заробив на ній капітал і згодом став першим мільярдером у себе на батьківщині та найбагатшою людиною В'єтнаму.

З 2010 року його компанію "Техноком", яка займалася виробництвом "Мівіни", викупила група Nestlé.

"Не життя - а суцільний біль"

Заяви Никифорова спровокувала цілу хвилю жартів. Користувачі дивуються, чому в офісі президента не подбали про запаси більш поживної їжі, та не можуть зрозуміти, чому на Банковій не було навіть окропу, щоб запарити локшину як годиться.

"Добре, що Юзика не з'їли", - іронізує користувачка Світлана Ковальчук, маючи на увазі давнього колегу Зеленського по гумористичним виступам Юрія Корявченкова, відомого за сценічним прізвиськом "Юзик".

"То сніданків не готують, то "Мівіна" не розмокла, це не життя, а суцільний біль у київських хлопців, не те, що у дівчат у ЗСУ десь на Донбасі", - жартує користувачка Дарья Андрусенко-Якотюк, опублікувавши також власне фото з бутербродом з червогою ікрою.

У опозиції взялися жартувати, що радо б нагодували президентську команду, бо, мовляв, в перші дні війни в них в штабі польова кухня працювала значно краще.

"Виходить, що в ОП сотні співробітників, а подбати про президента, на якому сьогодні колосальне навантаження, немає кому, - зауважила в фейсбуці співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. - Ми, до речі, щиро пропонували владі руку допомоги з першого дня війни. Якби знали про "Мівіну"- організували б підвіз гарячих обідів в офіс".

Окремі користувачі припускають, що прессекретар президента міг бути не до кінця щирим в інтерв'ю і трохи перебільшив аскетичність воєнних буднів у ОП.

"Ця "розбавлена мівіна" - уже тепер особливий символ зевлади та нової локшини на вухах українців і всього світу", - обурюється користувач Гоша Штерн.