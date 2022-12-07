У США затримали лжепророка. Він мав понад 20 дружин

1 година тому

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ФБР повідомило, що самопроголошений пророк у США мав понад 20 дружин, деяким з них було менше 18 років.

Семюел Реппілі Бейтман стверджував, що вступати в сексуальні стосунки зі своїми дружинами його змушувала воля Божа, йдеться в повідомленні.

Він був членом гілки Фундаменталістської церкви Ісуса Христа Святих останніх днів (Церква FLDS) - секти, що відкололася від мормонів. Згодом він пішов, щоб створити власну релігійну групу.

ФБР заявило, що Бейтмена фінансово підтримували послідовники чоловічої статі, які також відмовилися від власних дружин і дітей, щоб вони стали дружинами Бейтмена.

За даними ФБР, він карав послідовників, які не вважали його пророком.

У серпні Бейтмена заарештували, коли він був у трейлері з трьома дівчатами віком від 11 до 14 років.

Він вніс заставу, але пізніше був заарештований за звинуваченням у знищенні записів і перешкоджанні правосуддю.

На початку цього року служби у справах дітей штату Аризона забрали дев'ятьох дівчат з-під опіки Бейтмена та помістили їх у спеціальні установи. У листопаді восьмеро з них втекли звідти.

За заявою влади штату Вашингтон, дівчат виявили в транспортному засобі, яким керувала одна з дружин Бейтмена.

ЇЇ та ще двох дружин звинуватили у викраденні, повідомило ФБР.

За словами жінки, вона стала однією з дружин Бейтмена, коли їй було менше 18 років, повідомили у ФБР.

Вона народила дитину через сім місяців після того, як їй виповнилося 18.

У розмові з ФБР жодна з дев'яти дівчат, яких вилучили з громади, не згадувала про сексуальне насильство з боку Бейтмена, але вони говорили про інтимну взаємодію з ним.

Південний центр правового захисту бідності визнав церкву FLDS групою, що розпалює ненависть.

Її засновник Воррен Джеффс був засуджений до довічного ув'язнення в 2011 році за сексуальне насильство над двома неповнолітніми послідовницями, яких він узяв собі за наречених.