На Херсонщині підірвалися четверо поліцейських з Черкащини. Ще четверо - поранені

56 хвилин(и) тому

Автор фото, unian Підпис до фото, Розмінування України займе десятки років

Одразу четверо поліцейських з Черкащини, в тому числі начальник головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, підірвалися на російських мінах в деокупованій частині Харківської області.

Також загинули вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Усі четверо проводили "стабілізаційні заходи" на звільнених територіях, повідомив у фейсбуці голова Нацполіції Ігор Клименко.

Ще четверо - поранені, лікарі борються за їхні життя, написав Клименко.

Автор фото, Ігор Клименко

"Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував присязі", - написав голова Нацполіції.

Україна офіційно звільнила правобережну частину Херсонської області від російської окупації 11 листопада, відтоді на територіях тривали так звані стабілізаційні заходи - розмінування територій, пошук диверсантів та робота з місцевим населенням.

У перші ж дні після звільнення регіону Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про виявлення та знешкодження 1798 одиниць вибухонебезпечних предметів.

"Однак роботи залишається ще багато, адже окупанти залишили після себе велику кількість мін, нерозірваних снарядів та інших небезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.