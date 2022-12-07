На Херсонщині підірвалися четверо поліцейських з Черкащини. Ще четверо - поранені
Одразу четверо поліцейських з Черкащини, в тому числі начальник головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, підірвалися на російських мінах в деокупованій частині Харківської області.
Також загинули вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.
Усі четверо проводили "стабілізаційні заходи" на звільнених територіях, повідомив у фейсбуці голова Нацполіції Ігор Клименко.
Ще четверо - поранені, лікарі борються за їхні життя, написав Клименко.
"Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував присязі", - написав голова Нацполіції.
Україна офіційно звільнила правобережну частину Херсонської області від російської окупації 11 листопада, відтоді на територіях тривали так звані стабілізаційні заходи - розмінування територій, пошук диверсантів та робота з місцевим населенням.
У перші ж дні після звільнення регіону Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про виявлення та знешкодження 1798 одиниць вибухонебезпечних предметів.
"Однак роботи залишається ще багато, адже окупанти залишили після себе велику кількість мін, нерозірваних снарядів та інших небезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.