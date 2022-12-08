"Голий" календар журналісток "5 каналу" розсварив соцмережі

1 година тому

Автор фото, 5 канал

"5 канал" представив календар на 2023 рік, у ньому знялися 12 оголених журналісток каналу разом зі зброєю. Проєкт оголосили благодійним, мовляв, усі календарі продадуть на спеціальному аукціоні, а кошти підуть на українське військо. Втім ідея проєкту багатьох обурила, зокрема, представників медіаспільноти та жіночого волонтерського руху. У соцмережах думки розділились.

В офіційному пресрелізі "5 каналу" проєкт називають "гарячим аукціоном" та обіцяють покупцям "фото без цензури".

Мета аукціону - зібрати 1 млн гривень на рації для ЗСУ.

Ідея календаря в стилі "ню", як твердять на каналі, належала операторці Ганці Кудрявцевій. Саме вона запропонувала замість запланованого аукціону фото "дохлої кільки" зробити фото "нюдсів", тобто оголених фото.

"Є в мене дружбан у морській піхоті, я не буду казати, хто... Не секрет, що військові дуже люблять нюдси, і дуже просять. І ось дружбан мій каже: "Може, в тебе є там подружки чи ще хтось, ну дуже хочеться щось красиве бачити", - цитують Ганку в пресрелізі.

Шеф-редакторка каналу Ірина Герасимова ідею підтримала та прийшла з нею до керівництва каналу.

"Я прийшла до нашого генерального і кажу: ми ще й тут можемо збирати гроші, в нас є дівчатка, в нас є професійний фотограф, ми можемо зробити мистецтво. Він на мене подивився і каже: а 12 дівчат таких знайдеш? А в нас же красуні на "5 каналі", ніде нема більше таких красунь. Кажу: знайду", - приводить канал слова Герасимової.

За її словами, для календаря знялися і телеведучі, і ті, хто ніколи не працював в кадрі. На фото жінки оголені, інтимні частини тіла прикриті зброєю, але облич не видно. Обличчя учасниць опублікували окремо в кінці календаря.

"Просто пазл - тіла і обличчя - не складаємо, це залишаємо для фантазії власника календаря", - заявляє Герасимова.

"Дискримінація та сексизм"

У медіа та правозахисних колах проєкт "5 каналу" сприйняли неоднозначно. Окремі організації різко розкритикували його.

Зокрема, ГО "Жінки в медіа" опублікували відкритий лист, який підписали відомі медіаексперти, правозахисники та представники жіночого ветеранського руху з понад десяти авторитетних організацій.

У листі "категорично засуджують" ініціативу каналу як "сповнену дискримінаційних і сексистських наративів".

"Це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, аби жінок в Україні, в тому числі військовослужбовиць, не сприймали як сексуальний об'єкт", - йдеться в заяві.

Підписанти звернулися до урядової уповноваженої з питань гендерної рівності в України, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Комісії з журналістської етики, щоб вони "дали оцінку законності й етичності" дій "5 каналу".

"Моє тіло - моє діло"?

У соцмережах думки розділилися. Чимало користувачів виступили на підтримку календаря. Його називають виявом мистецтва і громадянської позиції.

"5 канал приємно вразив креативним збором для ЗСУ! - хвалить проєкт користувачка Лариса Сарган. - Заради цього дівчата з "5 каналу" роздяглися для спеціального календаря 2023 року. Усі фото - без цензури".

Економіст Сергій Фурса пише, що календар "красивий" та ніяк не дискримінує жінок. Він порівнює календар з відомим благодійним австралійським календарем, в якому щороку напівоголені пожежники позують з тваринами.

"Виходить еротичні пожежники не дискредитують пожежну службу Австралії. А красиві жінки дискредитують українську журналістику? У чому різниця? - обурюється він. - До речі, як же фраза "моє тіло - моє діло"? Тобто роби з тілом що завгодно, але нікому його не показуй?".

Втім чимало користувачів календар по-справжньому обурив, вони називають його об'єктивацією та вважають, що він шкодить іміджу журналістської професії.

Користувачка Марта Гаврищенко натомість звертає увагу на те, що ймовірно участь у зйомках не була до кінця добровільною. Мовляв, сам канал визнає в пресрелізі, що рішення про створення календаря спустили зверху, від керівництва.

"Окрім очевидного тиску керівництва був ще й інший тиск, пов'язаний з самою аргументацією. Суть її у тому, що "хлопці страждають у сірій воєнній буденності, хочуть прекрасного". Тобто керівництво маніпулювало страхом покарання…., та патріотичними почуттями жінок", - вважає вона.

"Добровільність - це коли вдома, а не на роботі", - підкреслює Гаврищенко.

Порівнювати календар від "5 каналу" з календарем австралійських пожежників вважає некоректним Ірина Сампан, членкиня ГО "Жінки в медіа".

За її словами, учасниці представляють не особисто себе, а соціальну групу - журналісток та воєнкорів, які і без того потерпають від дискримінації і потреби додатково доводити свій професіоналізм, підкреслює Сампан.

"Коли ти приїжджаєш працювати на позиції, ти намагаєшся завоювати авторитет. Кожного разу, - підкреслює вона. - Є проєкти з оголенням тіла, і це виправдано. Наприклад, воїни без кінцівок. Їм важливо прийняти своє тіло, яким воно є. І публічно його показати".