Путін: війна в Україні буде тривалою, ядерна загроза зростає

39 хвилин(и) тому

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Виступаючи на щорічному засіданні Ради з прав людини у середу президент Росії Володимир Путін заявив, що війна в Україні - це "тривалий процес". Він також сказав, що загроза ядерної війни зростає, але наполягав, що Росія не використає ядерну зброю першою.

Більшість членів Ради з прав людини зараз - це особи, які повністю підтримують політику Кремля.

Президент Росії заявив, що "спеціальна військова операція" (так Кремль називає війну проти України) - це "тривалий процес", і його результатом має стати придбання нових територій.

Путін провів вигідні паралелі між собою та російським царем Петром I, зазначивши, що тепер Росія контролює Азовське море, за яке також воював Петро Великий.

На думку експертів Американського інституту вивчення війни (ISW), російський лідер готує росіян до імперіалістичної війни.

"Згадка російської імперської історії відкрито позиціонує нинішні цілі Путіна в Україні як явно імперіалістичні та все ще максималістські", - сказано у ранковому зведенні ISW.

"Путін готує внутрішню російську аудиторію до довгої виснажливої війни в Україні, яка потрібна для захоплення нових українських земель".

Ядерна загроза

Під час виступу Володимир Путін також заявив, що загроза ядерної війни зростає, але наполягав, що Росія не "збожеволіла" і не буде застосовувати ядерну зброю першою.

Російський президент зазначив, що Росія використовуватиме лише зброю масового ураження у відповідь на атаку.

Спроможність Росії використовувати ядерну зброю стала предметом підвищеної уваги після того, як вона вторглася в Україну в лютому.

"Така загроза зростає, було б неправильно це приховувати", - попередив Путін, виступаючи по відеозв'язку з Москви.

Але він заявив, що Росія "за жодних обставин" не застосує зброю першою і нікому не погрожуватиме своїм ядерним арсеналом.

"Ми не збожеволіли, ми знаємо, що таке ядерна зброя", - сказав він, додавши: "Ми не збираємося бігати по світу, розмахуючи цією зброєю, як бритвою".

Путін також похвалився, що Росія має найсучаснішу та найбільш передову ядерну зброю у світі, і протиставив свою ядерну стратегію США, які, за його словами, пішли далі, ніж Росія, розмістивши свою ядерну зброю на територіях інших країн.

"У нас немає ядерної зброї, зокрема тактичної, на території інших країн, але вона є у американців - і в Туреччині, і в ряді інших європейських країн", - сказав він.

Раніше Путін наполягав, що російська ядерна доктрина допускає лише оборонне використання ядерної зброї.

Нові удари шахедами

У своєму останньому звіті Американський інститут вивчення війни також звернув увагу на перше за останні три тижні застосування в Україні дронів іранського виробництва "Шахед".

Українські військові заявили, що армія РФ знову використала їх у ніч на середу для ударів по кількох містах, зокрема Дніпру, Київській області, Полтавській, Житомирській та Запорізькій областях.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Президент Зеленський та приземлений "Шахед-136", який росіяни маркують як "Герань-2"

"Російські сили, ймовірно, модифікували дрони для застосування в умовах холодної погоди і, швидше за все, найближчими тижнями все частіше їх використовуватимуть для ударів по українській критичній інфраструктурі", - пишуть у зв'язку з цим експерти ISW.

Раніше українські військові припускали, що Росії довелося призупинити використання дронів іранського виробництва, оскільки вони не придатні для використання в холодну погоду. Тепер, ймовірно, армії РФ вдалося вирішити цю проблему.

"ISW раніше повідомляв, що російським військовим доводиться все більше покладатися на вироблені в Ірані системи через виснаження арсеналу російської високоточної зброї", - пишуть експерти американського інституту.