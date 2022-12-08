Ризик застосування Росією ядерної зброї зменшився - Шольц

1 година тому

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ризик використання ядерної зброї в українському конфлікті зменшився - "на цей момент".

"Росія перестала погрожувати застосувати ядерну зброю у відповідь на те, що міжнародна спільнота накреслила червону лінію", - сказав він.

У середу російський президент Володимир Путін припустив, що Москва використовуватиме ядерну зброю лише у відповідь.

Своєю чергою, США назвали ці коментарі "порожніми розмовами".

В інтерв'ю у четвер Шольц сказав, що його нещодавній візит до Китаю сприяв "припиненню" загрози ядерної ескалації.

Він зазначив, що вони з президентом Китаю Сі Цзіньпіном дійшли згоди щодо того, що "ядерну зброю не можна використовувати", і що країни G20 підтвердили цю позицію незабаром після цього.

Коментар канцлера Німеччини прозвучав наступного дня після того, як президент Путін заявив, що ризик ядерної війни "зростає - і було б неправильно це приховувати".

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Виступаючи на телевізійному засіданні російської ради з прав людини, Путін заявив, що Росія "за жодних обставин" не застосує зброю першою і нікому не погрожуватиме своїм ядерним арсеналом.

"Ми не збожеволіли, ми знаємо, що таке ядерна зброя", - сказав він і додав: "Ми не збираємося бігати по світу, розмахуючи цією зброєю, як бритвою".

Путін також похвалився, що Росія має найсучаснішу та найбільш передову ядерну зброю у світі, і протиставив свою ядерну стратегію США, які, за його словами, пішли далі, ніж Росія, розмістивши свою ядерну зброю на територіях інших країн.

"У нас немає ядерної зброї, зокрема тактичної, на території інших країн, але вона є у американців - і в Туреччині, і в ряді інших європейських країн", - сказав він.

В інтерв'ю Шольц також згадав коментарі президента Франції Еммануеля Макрона про те, що необхідно буде надати "гарантії власної безпеки Росії в день, коли вона повернеться за стіл" переговорів.

"Пріоритетом зараз для Росії є негайно припинити війну і вивести свої війська", - сказав він, додавши, що "звичайно, ми готові говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі. Ми пропонували це перед війною, і ця позиція не змінилася".

Попри оцінку Шольца, що ризик знизився завдяки тиску Заходу, США розкритикували коментарі Путіна, які, на їхню думку, були "порожніми розмовами" та "брязканням ядерною зброєю".

"Це небезпечно і суперечить духу заяви, яка була основою режиму нерозповсюдження ядерної зброї з часів холодної війни", - сказав речник Держдепартаменту США.

Шольц, який у четвер відзначає рік на посаді канцлера, також порушив питання внутрішньої оборони, які були в центрі уваги від початку війни в Україні.

Незабаром після того, як Росія вторглася в Україну, він оголосив про серйозні зміни в оборонній політиці, зобов'язавшись витратити 100 мільярдів євро на німецьку армію та збільшивши витрати на оборону до рівня понад 2% ВВП Німеччини.

Тепер Шольц заявив, що сподівається розробити протиракетний щит протягом наступних п'яти років, і дав зрозуміти, що уряд Німеччини вже веде переговори з виробниками різних систем захисту, "щоб підготуватися до конкретних рішень".