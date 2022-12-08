"Укренерго" повідомило, де найскладніша ситуація з електрикою

48 хвилин(и) тому

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Станом на ранок 8 грудня найскладніша ситуація з електропостачанням зберігається на сході України, повідомили в "Укренерго".

Напередодні російська армія знову масовано обстріляла з артилерії кілька районів в східному регіоні Україні. Після допуску військових на пошкоджених ділянках почнеться ремонт, додали в компанії.

Цілодобово продовжуються відновлювальні роботи у Київській та Одеській областях.

"Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень", — йдеться у повідомленні "Укренерго".

Ситуацію ускладнюють погодні умови: у багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру, що спричиняє обмерзлість проводів та їх пошкодження.

Раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко прогнозував, що Україна зможе відмовитися від відключень світла за графіком не раніше кінця березня 2023 року, якщо зима та весна пройде у стабілізаційних графіках.

Обстріли енергосистеми

Автор фото, Getty Images

Останній масований обстріл енергетичної системи України відбувся 5 грудня. У Повітряних силах повідомили, що українські військові збили 60 із 70 ракет, випущених Росією.

Тоді повідомлялося про пошкодження енергетичних об'єктів в Одеській, Вінницькій, Київській та Миколаївській областях.

Після атак у понеділок голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що "не сумнівається", що російські військові "консультуються" з енергетиками перед тим, як запустити ракети.

Водночас гуманітарна організація "Корпус милосердя" прогнозує можливий обвал енергетичної мережі України до Різдва.

"Вся національна мережа країни може бути зруйнована протягом кількох тижнів, якщо атаки продовжаться", - цитує міжнародну організацію американське видання Newsweek.

Температура повітря взимку в Україні часто коливається від -3C до -20C, тому українські міста "протягом наступних чотирьох місяців можуть стати непридатними для життя", переконані в організації.