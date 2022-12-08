Wordle, Україна і Джонні Депп - що найчастіше шукали у Google у 2022 році

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2022 році користувачі активно шукали як саму гру Wordle, так і відповіді до неї

Компанія Google оприлюднила результати свого щорічного рейтингу найпопулярніших пошукових запитів по всьому світу Year in Search (Рік у пошуку). Виявилося, що у 2022-му користувачі сервісу найчастіше забивали у рядок пошуку слово Wordle - назву онлайн-гри зі словами. Український аналог цієї гри має назву "Словко".

На рейтинг Google вплинула і головна подія року, що минає, - війна Росії проти України.

Гру Wordle, яку програміст Джош Вордл випустив у 2021 році і пізнішїе продав газеті New York Times, користувачі шукали найчастіше.

У Wordle можна зіграти лише раз в день. Завдання гравця - вгадати слово з п'яти літер. Щодня це нове слово, однакове для всіх користувачів у світі. Кожен користувач має шість спроб, щоб вгадати "слово дня". Зіграти в неї можна лише впродовж кількох хвилин.

Ця гра стала настільки популярною, що вплинула на інші категорії пошукового рейтингу Google. Сім із десяти найпоширеніших запитів 2022 року - це відповіді з Wordle, у тому числі такі англійські слова з п'яти букв, як "cacao", "homer", "canny", "foray", "trove", "saute" та "tacit" ".

Правила Wordle

Гравці починають зі спроби назвати будь-яке слово із п'яти літер.

Якщо в ньому є якісь літери, присутні в загаданому авторами слові, але не там, вони стають жовтими.

Якщо ці літери опинилися у правильному місці, вони стають зеленими.

Якщо в слові таких літер немає, вони стають сірими.

Політика і не тільки

Англійське слово Ukraine ("Україна") стало третім за популярністю пошуковим запитом у всьому світі.

У рейтингу світових новин, якими користувачі Google найбільше цікавилися, на першому місці також опинилася Україна, а на другому - смерть британської королеви Єлизавети II.

Третє місце у цій категорії посів пошуковий запит "результати виборів" (election results), четверте "номери Powerball" (Powerball numbers, тобто результати американської лотереї), а п'яте - "мавпяча віспа" (monkeypox).

Автор фото, Reuters

Найпопулярнішою знаменитістю у пошуку став Джонні Депп - влітку 2022-го він потрапив у заголовки новин через скандальний суд з колишньою дружиною Амбер Герд, яку він звинувачував у наклепі. Сама Амбер Херд посіла третю сходинку.

На другому місці у світовому рейтингу опинився актор Вілл Сміт - ймовірно, через скандал під час церемонії вручення "Оскарів", на якій він у прямому ефірі дав ляпаса коміку Крісу Року, який невдало пожартував про його дружину.

Президент Росії Володимир Путін посів четверту сходинку.

Що шукали українці

Найпопулярнішим пошуковим запитом року в Україні за версією компанії Google стала "Карта повітряних тривог".

Другий за популярністю - "Новини України", а на третьому місці - "єДопомога".

Крім того, до першої десятки увійшли такі запити, як "Карта Украины", "Байрактар" та новий сезон ТВ-шоу "Холостяк".

У категорії "Персона" українці найбільше цікавилися і шукали цього року Олексія Арестовича.

Користувачі також цікавились збірним образом і легендою Привидом Києва, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, колишнім прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, 27 лютого Україна назвала Привид Києва "янголом", який захищає українське небо

У категорії номером один серед пошукових запитів для покупки став генератор, крім того, українці цікавилися, де купити сіль, бронежилет, марку "Русский корабль", а також свічки, повербанк, калію йодид і Starlink.

А серед топонімів найбільше зростання у 2022 році показали назви таких міст як Гостомель, Буча та Маріуполь, також українці шукали Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний.