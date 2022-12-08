Wordle, Україна і Джонні Депп - що найчастіше шукали у Google у 2022 році
Компанія Google оприлюднила результати свого щорічного рейтингу найпопулярніших пошукових запитів по всьому світу Year in Search (Рік у пошуку). Виявилося, що у 2022-му користувачі сервісу найчастіше забивали у рядок пошуку слово Wordle - назву онлайн-гри зі словами. Український аналог цієї гри має назву "Словко".
На рейтинг Google вплинула і головна подія року, що минає, - війна Росії проти України.
Гру Wordle, яку програміст Джош Вордл випустив у 2021 році і пізнішїе продав газеті New York Times, користувачі шукали найчастіше.
У Wordle можна зіграти лише раз в день. Завдання гравця - вгадати слово з п'яти літер. Щодня це нове слово, однакове для всіх користувачів у світі. Кожен користувач має шість спроб, щоб вгадати "слово дня". Зіграти в неї можна лише впродовж кількох хвилин.
Ця гра стала настільки популярною, що вплинула на інші категорії пошукового рейтингу Google. Сім із десяти найпоширеніших запитів 2022 року - це відповіді з Wordle, у тому числі такі англійські слова з п'яти букв, як "cacao", "homer", "canny", "foray", "trove", "saute" та "tacit" ".
Правила Wordle
Гравці починають зі спроби назвати будь-яке слово із п'яти літер.
Якщо в ньому є якісь літери, присутні в загаданому авторами слові, але не там, вони стають жовтими.
Якщо ці літери опинилися у правильному місці, вони стають зеленими.
Якщо в слові таких літер немає, вони стають сірими.
Політика і не тільки
Англійське слово Ukraine ("Україна") стало третім за популярністю пошуковим запитом у всьому світі.
У рейтингу світових новин, якими користувачі Google найбільше цікавилися, на першому місці також опинилася Україна, а на другому - смерть британської королеви Єлизавети II.
Третє місце у цій категорії посів пошуковий запит "результати виборів" (election results), четверте "номери Powerball" (Powerball numbers, тобто результати американської лотереї), а п'яте - "мавпяча віспа" (monkeypox).
Найпопулярнішою знаменитістю у пошуку став Джонні Депп - влітку 2022-го він потрапив у заголовки новин через скандальний суд з колишньою дружиною Амбер Герд, яку він звинувачував у наклепі. Сама Амбер Херд посіла третю сходинку.
На другому місці у світовому рейтингу опинився актор Вілл Сміт - ймовірно, через скандал під час церемонії вручення "Оскарів", на якій він у прямому ефірі дав ляпаса коміку Крісу Року, який невдало пожартував про його дружину.
Президент Росії Володимир Путін посів четверту сходинку.
Що шукали українці
Найпопулярнішим пошуковим запитом року в Україні за версією компанії Google стала "Карта повітряних тривог".
Другий за популярністю - "Новини України", а на третьому місці - "єДопомога".
Крім того, до першої десятки увійшли такі запити, як "Карта Украины", "Байрактар" та новий сезон ТВ-шоу "Холостяк".
У категорії "Персона" українці найбільше цікавилися і шукали цього року Олексія Арестовича.
Користувачі також цікавились збірним образом і легендою Привидом Києва, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, колишнім прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.
У категорії номером один серед пошукових запитів для покупки став генератор, крім того, українці цікавилися, де купити сіль, бронежилет, марку "Русский корабль", а також свічки, повербанк, калію йодид і Starlink.
А серед топонімів найбільше зростання у 2022 році показали назви таких міст як Гостомель, Буча та Маріуполь, також українці шукали Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний.