"Червоний Хрест" відвідав українських полонених у в'язниці. Що відомо

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ольга Шапкова чекає звістки від свого чоловіка, який потрапив у російський полон і ймовірно утримується в Оленівці

Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідали українських полонених, яких утримує російська сторона. За повідомленням, візит відбувся ще минулого тижня, але про нього повідомили лише тепер.

У повідомленні на офіційному сайті МКЧХ не йдеться, у які саме в'язниці пустили представників гуманітарної організації.

Раніше проросійська влада на окупованих територіях на сході України перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських військовополонених.

Поки що незрозуміло, що саме змусило російську сторону почати співпрацю з гуманітарною організацією.

Україна ніколи не перешкоджала роботі міжнародних гуманітарних організацій.

Книги, предмети гігієни, одяг

За повідомленням Червоного хреста, місія організації відвідала українських полонених з дводенним візитом минулого тижня.

Водночас представники МКЧХ відвідали російських військовополонених на підконтрольній Україні території.

Організація перевірила умови утримання полонених, передала їм новини від родичів, а також книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг, йдеться у повідомленні.

Також після візитів учасники місії зв'язалися з рідними кожного військового та розповіли їм про ситуацію. Військові передавали рідним слова любові, просили не хвилюватися, також запитували про сигарети, шкарпетки і солодощі.

У заяві Комітету Червоного Хреста наголошується, що мета візиту - перевірити умови утримання та лікування військовополонених.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після вибуху і пожежі в колонії в Оленівці там так і не побували міжнародні спостерігачі. Невідомо, чи це їм вдалося тепер. На фото - акція протесту

"Ми маємо змогу перевірити, як ставляться до військовополонених, і переконатися, що їхні родини отримують новини. Я сподіваюся, що ці візити призведуть до більш регулярного доступу до військовополонених", - сказала президентка Червоного Хреста Мір'яна Споляріч.

Коментарів МКЧХ про стан військовополонених поки що немає.

До кінця цього тижня заплановано ще один візит до українських полонених.

Право Міжнародного комітету Червоного Хреста як незалежної гуманітарної організації регулярно відвідувати місця утримання військовополонених, а також розмовляти з ними без наглядачів, захищене Третьою Женевською конвенцією, яку підписала і Росія, і Україна.

Тортури полонених

У листопаді 2022 року управління Верховного комісару ООН з прав людини оприлюднило доповідь щодо порушень прав полонених сторонами війни в Україні. Про тортури та жорстоке поводження в полоні розповіли і українські, і російські солдати.

У доповіді йдеться, що російська сторона систематично жорстоко поводилася з полоненими, особливо під час їхнього ув'язнення. Українська сторона — несистематично, найчастіше під час захоплення в полон і подальшого перевезення до місць інтернування.

Автор фото, Reuters

Місії Червоного Хреста та ООН раніше не могли потрапити в Оленівку після загибелі та поранень там українських військовополонених. За їхніми словами, Росія не надає їм доступу та гарантій безпеки.

Чи вдалося їх тепер відвідати колонію в Оленівці - у звіті не повідомляється.

Раніше Росія звинуватила в загибелі людей Україну, що нібито її війська обстріляли колонію з артилерійських установок HIMARS.

Україна заявляє, що має достатньо доказів того, що російська сторона та представники так званої "ДНР" самі влаштували вибухи в колонії, аби вбити українських військовополонених.

Доступ до полонених

У жовтні президент Володимир Зеленський закликав Міжнародний Комітет Червоного Хреста тиснути на Росію задля доступу до українських полонених.

"Не можемо ми, українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість (доступу до полонених - Ред). Червоний Хрест повинен битися, тому що це їхня робота, тому що вони отримують за це гроші", - сказав президент під час виступу на сесії ПАРЄ у жовтня.

Автор фото, ГУР МО України Підпис до фото, У травні "азовців" з Маріуполя забрали до Оленівської колонії

Після цього у МКЧХ заявили, що "поділяють розчарування щодо браку доступу до всіх військовополонених, яких утримують в рамках міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною".

Червоний хрест наголошував, що майже впродовж восьми місяців наполегливо намагалися отримати від Росії дозвіл на відвідування українських полонених.

Україна повернула додому 1319 військовослужбовців, яких утримували в полоні, сказав 1 грудня Володимир Зеленський.

Згодом відбувся ще один обмін полоненими, в результаті якого звільнили ще 60 людей.