Принц Гаррі: "Я пожертвував усім, щоб бути з Меган". Що ще є в новій документалці Netflix

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Netflix

Герцог Сассекський заявив, що пожертвував усім, щоб приєднатись до Меган "у її світі".

Про це він розповів у новому документальному фільмі Netflix, який зняли за безпосередньої участі герцога й герцогині.

За словами принца Гаррі, Меган "пожертвувала всім, своєю свободою, щоб приєднатись до мене у моєму світі", а потім він зробив те саме для неї.

Перші три епізоди серіалу під назвою "Гаррі та Меган" вийшли в четвер. Загалом стрічка складається з шести епізодів.

Пара розповідає про життя в королівській родині, втручання преси та расизм.

Букінгемський палац поки що не коментував документальний фільм, а Netflix заявила, що члени королівської родини відмовилися від коментарів.

Під час першого годинного епізоду, який містить інтерв'ю з подружжям та уривки з відеощоденника, Гаррі каже: "Це про обов'язок і служіння, я відчуваю себе частиною цієї сім'ї. Мій обов'язок - розкрити експлуатацію і хабарництво в наших ЗМІ".

"Моя робота полягає в тому, щоб гарантувати безпеку моїй родині. Але… рівень ненависті, який піднявся за останні три роки, особливо щодо моєї дружини і мого сина… Це мене турбує".

Гаррі описує свої стосунки з Меган як велику історію кохання, додаючи: "Гадаю, у багатьох членів моєї родини, особливо у чоловіків, може бути спокуса або бажання одружитися з кимось, хто підходить за певним шаблоном, а не з кимось, з ким вам, можливо, судилося бути".

"Це різниця між рішенням головою і серцем".

Він додає: "Вона пожертвувала всім, про що знала, своєю свободою, щоб приєднатись до мене у моєму світі. І незабаром після цього я пожертвував усім, про що знаю, щоб приєднатися до неї в її світі".

Пара також розповіла про зустрічі з іншими членами королівської родини. За словами Меган, їй було дивно, що формальність "зберігається" навіть у приватному спілкуванні.

"Коли Вілл і Кейт прийшли на вечерю, і я зустрілася з ними вперше, я пам'ятаю, що була у рваних джинсах і босоніж. Я їх обійняла. Я завжди обіймаюсь під час вітання. Я не розуміла тоді, що це дратує багатьох британців".

"Але я дуже швидко почала розуміти, що зовнішня формальність зберігається і всередині".

Автор фото, Netflix

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Епізоди, випущені в четвер, охоплюють низку тем, зокрема, расизм і складні стосунки пари з бульварною пресою. У другому епізоді Гаррі каже, що члени королівської родини не розуміли, чому Меган необхідно захищати від преси.

"У Палаці попросили мовчати, - каже Гаррі. - Але люди мають зрозуміти, що багато членів моєї родини пройшли через те, через що пройшла вона".

"Тому це був майже обряд посвячення, і деякі члени сім'ї казали: моїй дружині довелося пройти через це, то чому ж із вашою дівчиною має бути інакше? Чому до вас має бути особливе ставлення? Чому її треба захищати?"

"Я відповів: різниця у расовому елементі".

За словами Гаррі, у королівській сім'ї існує "величезний рівень несвідомої упередженості". "Насправді в цьому немає нічиєї провини. Але коли це з'являється всередині вас, необхідно це виправляти".

Герцог порівняв Меган з принцесою Діаною: "Меган багато в чому схожа на мою маму. Вона має таке ж співчуття, таку ж емпатію, впевненість у собі, в ній стільки ж тепла".

Принц, який є п'ятий у черзі на британський престол, каже, що дуже гордий тим, що його діти належать до змішаної раси, і це змусило його оцінити свою роль.

"Гадаю, діти - це велика відповідальність. Якщо ви приводите маленьку людину в цей світ, ви маєте зробити все можливе, щоб цей світ був для неї кращим. І не повторювати помилок, які, можливо, зробили ваші батьки".

Автор фото, Harry & Meghan/Archewell Productions/Netflix Підпис до фото, Гаррі та Меган діляться новими фотографіями в документальному фільмі

У січні 2020 року герцог і герцогиня Сассекські відмовились від виконання обов'язків королівської сім'ї.

Вони заявили, що розлючені через втручання ЗМІ та розчаровані тим, що Букінгемський палац заборонив їм розвивати бренд SussexRoyal.

Гаррі залишився принцом, і подружжя зберегло свої титули герцога та герцогині Сассекських, але щодо них більше не використовують звертання Його/Її королівська високість.

В червні 2020 року подружжя переїхало до Каліфорнії.

Вони сказали, що хочуть мати простір для своєї сім'ї та зосередитися на новому фонді Archewell Foundation.