"Війна проти Аллаха". В Ірані стратили першого протестувальника

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Mohsen Shekari

В Ірані в четвер стратили першого учасника протестів, що охопили країну після смерті Махси Аміні, яку затримала поліція моралі за порушення ісламського дрескоду.

Мохсена Шекарі звинуватили в нападі на члена проурядового напіввоєнного угруповання "Басідж", а також у перешкоді руху на одній зі столичних вулиць.

За це його повісили.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) привітав швидкий і рішучий вирок суду за "війну проти Аллаха".

Правозахисники своєю чергою звинуватили Іран у показовому суді.

Показовий процес

Автор фото, IRIB/@hafezeh_tarikhi Підпис до фото, Судовий процес над Шекарі транслювали по державному телебаченню

Як заявили на слуханнях у Революційному суді Тегерана, Шекарі заарештували після того, як він напав з ножем на члена "Басідж", іранського напіввоєнного угруповання, яке є однією з гілок КВІР, і поранив його в плече.

Судді визнали Шекарі винним у нападі із застосуванням зброї "з наміром вбивства, терору та порушення громадського порядку" і відповідно до законів шаріату засудили його до страти за "війну проти Аллаха".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Раніше представник міністерства юстиції Ірану Масуд Сетаєші оголосив про те, що смертні вироки винесли ще п'ятьом обвинуваченим у смерті іншого члена "Басідж", проте вони мають право на апеляцію.

За даними правозахисної організації Amnesty International, іранська влада під час показових судів з метою залякати учасників масових протестів винесла вже щонайменші 21 смертний вирок.

Протести в Ірані тривають, влада погрожує "розправитися" з протестувальниками

"Влада Ірану зобов'язана негайно скасувати всі ці смертні вироки, відмовитися від виконання страт і зняти обвинувачення з усіх заарештованих за участь у мирних протестах", - йдеться у її заяві.

На страту Мохсена Шекарі необхідно жорстко відреагувати, інакше ми зіткнемося зі щоденними стратами учасників протестів", - заявив своєю чергою Махмуд Амірі-Могаддам, директор іранської правозахисної організації Iran Human Rights (IHR) що базується в Осло.

"Величезна авантюра"

Аналіз Пархама Гобаді, BBC Persian

Арешт, суд і страта Мохсена Шекарі тривали менше двох з половиною місяців.

Швидка страта молодого протестувальника може стримати інших від виходу на вулиці. Але вона може виявитися палкою з двома кінцями для іранського режиму, який прагне вселяти страх, а натомість викликає гнів.

Протестувальники знову і знову доводили, що страху у них більше немає. Похорони кожного з убитих силовиками перетворилися на антиурядову демонстрацію.

Тому повішення є ще однією великою авантюрою для режиму, яка може дати новий поштовх протестам на вулицях.

Хвиля протестів піднялася в Ірані після того, як 16 вересня в поліцейській дільниці померла 22-річна Махса Аміні, іранка курдського походження, яку затримали співробітники поліції моралі за начебто порушення ісламського дрескоду, тобто неправильне носіння хіджабу.

Після цього на вулицю вийшли жінки, студентки університетів і навіть школярки, які протестували проти свавілля влади. Демонстрації зазвичай мають мирний характер, жінки та дівчата зривають із себе хіджаби і палять їх прямо на вулицях, вигукуючи антиурядові гасла та вступаючи в конфронтацію з силами правопорядку. До протестів також приєдналися й чоловіки.

Влада Ірану не в змозі зупинити цю хвилю, називає протести бунтом і звинувачує в усьому свого головного супротивника - Сполучені Штати та їхніх союзників, насамперед Ізраїль та Велику Британію. При цьому іранська влада заарештувала вже тисячі учасників протестів, зокрема вчених, журналістів та юристів, і застосовує силу для розгону демонстрантів.

За даними IHR, під час сутичок загинули вже щонайменше 458 учасників протестів, зокрема 63 дітей та підлітків.

Рада ООН з прав людини ще 24 листопада проголосувала за резолюцію про розслідування дій іранської влади під час придушення протестів, на що Тегеран передбачувано заявив, що це втручання у його внутрішні справи.