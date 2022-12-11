Відвоювання Криму Україною цілком імовірне - Washington Post

49 хвилин(и) тому

Після дев'яти місяців смертей та руйнувань ключ до війни Росії проти України лежить на скелястому, залитому морем півострові Крим, який Росія незаконно анексувала в 2014 році, пише американське видання The Washington Post.

Кореспондентка Франческа Ебель зазначає, що окупація української території Росією почалася саме звідси, і не у лютому 2022 року, а у лютому 2014-го. І тому президент України Володимир Зеленський наполягає, що війна закінчиться лише поверненням Криму і перемогою України над російськими загарбниками.

Водночас для президента Росії Володимира Путіна анексія Криму стала ключовим елементом його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Саме тому Путін каже, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть червону лінію, чого він не потерпить.

Надія України відвоювати Крим довго здавалася надуманою фантазією, пише The Washington Post, але нещодавні перемоги українців на полі бою і помилки Москви раптом зробили це цілком імовірним - і, можливо, небезпечним.

Захід, хоч і підтримує Україну, побоюється, що будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій, потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Деякі західні чиновники сподіваються, що основою для дипломатичного завершення війни може стати угода про відмову від Криму на користь Росії. Українці відкидають цю ідею як небезпечно наївну, тоді як росіяни кажуть, що не задовольняться тим, що вже мають.

Непохитні претензії обох сторін на Крим ілюструють нерозв'язність цього конфлікту, і важко уявити, що боротьба за півострів завершиться без подальшого кровопролиття, вважає авторка статті.

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Тим часом Україна розробляє детальні плани реінтеграції Криму, що включають видворення тисяч російських громадян, які переїхали туди після 2014 року.

"Абсолютно всі громадяни Росії, які прибули до Криму, за рідкісними винятками, прибули на територію Криму нелегально, - цитує The Washington Post постійну представницю Зеленського в Криму Тамілу Ташеву. - Тому у нас один підхід: усі ці російські громадяни повинні виїхати".

Відмова будь-якої сторони йти на поступки загрожує перетворити війну на конфлікт, який триватиме десятиліття, подібно до територіального протистояння щодо Західного берега та Гази, Нагірного Карабаху чи Курдистану, пише авторка.

Протягом восьми років доля Криму була затьмарена війною на Донбасі, яку розпалили проросійські сепаратисти. Але Зеленський почав формулювати план деокупації та реінтеграції Криму задовго до повномасштабного вторгнення Росії в лютому.

У 2021 році його уряд заснував щорічний саміт під назвою "Кримська платформа", щоб утримати Крим у центрі уваги міжнародної спільноти. Ташева, кримська татарка, стала представницею Зеленського в Криму в квітні, і зараз очолює команду з 40 людей, які працюють над планом реінтеграції півострова.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таміла Ташева

Ташева каже, що кримчани, які там залишилися після анексії, "мали на це право" і що після деокупації будуть докладені зусилля, щоб відокремити тих, хто активно співпрацював з російською владою, і тих, хто, можливо, голосував за анексію, але став, за словами Ташевої, "жертвою пропаганди".

Однак вона зазначила, що всі російські громадяни, які нелегально прибули після 2014 року, повинні виїхати. "Це питання нашої безпеки, - цитує Ташеву The Washington Post. - Якщо всі ці російські громадяни залишаться на території Криму, вони завжди будуть загрожувати територіальній цілісності нашої країни".

Рорі Фіннін, доцент кафедри українських студій Кембриджського університету, вважає, що компроміс малоймовірний.

"Ідея про те, що якимось чином Україна повинна просто повернутися до статус-кво після 2014 року, безглузда, тому що все, що станеться, - це ще одна ескалація, - цитує його видання. - Важко уявити, що українці спокійно відмовляться від цієї території, знаючи, що це означає покинути мільйони людей. Моральна та геополітична ставка такої відмови є величезною".

Зі свого боку, Росія також має намір зберегти контроль над Кримом, що викликає занепокоєння серед західних офіційних осіб щодо екстремальних заходів, яких може вжити Путін, щоб утримати Крим.

Автор фото, KREMLIN POOL/SPUTNIK/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Путін відвідав Кримський міст

Микола Петров, старший науковий співробітник Chatham House, лондонського політичного інституту, заявив, що відмова Путіна від Криму "абсолютно виключена", і що публічно сформульована Зеленським політика реінтеграції була одним зі "спускових механізмів" вторгнення Путіна.

"Створення Кримської платформи і дозвіл Заходу розіграти цю карту поклали початок дуже небезпечній грі, - цитує Петрова видання. - Зрештою це призвело до цієї війни".

Також The Washington Post згадує нещодавнє інтерв'ю лорда Девіда Річардса, колишнього начальника штабу британської армії, у якому він заявив, що Україна ризикне ядерною війною, щоб поборотись за Крим. "Якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне, - сказав він. - Він може використати тактичну ядерну зброю".

Проте деякі західні офіційні особи сподіваються, що угода щодо Криму може стати ключем до припинення війни, і вірять, що Зеленський і його радники насправді більш відкриті до потенційних поступок, ніж про це кажуть.

Під час початкових мирних переговорів у березні Київ дав сигнал, що буде відкритий для окремих переговорів щодо статусу Криму, що збільшує імовірність того, що Зеленський може поводитися з Кримом інакше, ніж з іншими окупованими Росією районами України.

"Може бути якась домовленість щодо Криму, належним чином контрольований і проведений референдум, можливо, угода на кшталт Гонконгу, згідно з якою йому дозволять залишатися в руках Росії протягом деякого часу", цитує The Washington Post лорда Річардса.

Враховуючи обмежений доступ до Криму та домінування там російських державних ЗМІ, важко об'єктивно оцінити громадську думку на анексованому півострові та те, чи змінилася вона у відповідь на війну.

Проте багато хто вважає, що війна, яка почалася в Криму, закінчитися теж має у Криму.

"Питання Криму, на вирішення якого, як я думав до війни, підуть десятиліття, сьогодні є однозначним, - цитує видання Михайла Ходорковського, колишнього російського нафтового магната й давнього критика Путіна. - Важко уявити реальне припинення війни без повернення Криму Україні".