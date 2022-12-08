"Торговець смертю". Хто такий Віктор Бут

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Віктор Бут провів понад два роки в ув'язненні в Бангкоку

Російський бізнесмен Віктор Бут відбував у США 25-річний тюремний термін за змову з метою продажу великої партії зброї колумбійському угрупованню ФАРК, яке в США визнане терористичною організацією.

Вашингтон вважає його одним із найбільших нелегальних торговців зброєю. Бут ці звинувачення заперечував.

Віктор Бут - росіянин, який народився в радянському Таджикистані - почав свою кар'єру в авіаційній сфері на початку 1990-х років, після розпаду СРСР.

Після звільнення в запас у 1991 році він зайнявся бізнесом, як він сам стверджував, у сфері міжнародних авіаперевезень. Відомо, що Бут мав бізнес із доставки товарів, переважно у небезпечні регіони світу.

Арешт під прикриттям

Його заарештували в Бангкоку в березні 2008 року. Агенти США працювали під прикриттям: вони мали купити зброю у пана Бута.

Федеральна окружна прокуратура Нью-Йорка звинуватила його у співучасті у злочинній змові з метою постачання зброї колумбійській повстанській організації ФАРК.

Вважають, що Віктор Бут заробив мільйони доларів на поставках зброї до Африки. Як підозрюють, її використовували у багатьох збройних конфліктах, зокрема під час громадянських воєн у Південній Америці, на Близькому Сході та в Африці. Серед його "клієнтів", як вважають у США, були колишній ліберійський президент Чарльз Тейлор та лівійський лідер Муаммар Каддафі.

Попри те, що його діяльність розслідували в багатьох країнах, він жодного разу не постав перед судом.

"Корисний" для розвідки РФ

Влада Таїланду задовольнила запит США про екстрадицію росіянина 2,5 роки по тому, у листопаді 2010 року. Російське МЗС протестувало проти екстрадиції Бута до США, називаючи такі дії Таїланду результатом політичного тиску США і "зразком кричущої несправедливості".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бута екстрадували з Таїланду на прохання влади США

Деякі експерти припускали, що Бут, який став популярним у 1990-ті роки через польоти радянських транспортних літаків у низку "гарячих точок" в Африці, був корисним для російської розвідки, і Москва дуже не хотіла, щоб він постав перед судом у США.

Сам Бут відкидав інформацію про те, що він мав доступ до деяких державних таємниць: "Жодними секретами російської держави та її лідерів я не володію... Я взагалі не працював ні з російськими компаніями, ні з державними установами", - заявляв він.

За його словами, з 1993 до 2001 року він володів легальним бізнесом у сфері міжнародних авіаперевезень і з російською владою ніяк не пов'язаний.

Український слід

Як вважають, після розпаду СРСР, Віктор Бут переправляв у "гарячі точки" колишню радянську зброю, яку нелегально купував із армійських складів у колишніх радянських республіках, серед яких була і Україна.

Пана Бута також часто називають "збройним бароном" або "продавцем смерті". Як вважають, він навіть став прототипом персонажу Ніколаса Кейджа у голлівудському фільмі "Збройний барон" - "Lord of War".

У героя Кейджа у фільмі українське коріння, він живе у США і купує зброю, зокрема, і в Україні. Сам Віктор Бут народився у Таджикистані.

Цей фільм та публікації в пресі "демонізували" Бута в американській громадській думці, що виключає можливість справедливого судового розгляду в США, заявляла в інтерв'ю ВВС дружина росіянина Алла Бут.

Суд і покарання

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У 2012 році він постав перед Федеральним судом у Нью-Йорку. На суді росіянин не визнав провини, але присяжні визнали його винним відразу за декількома звинуваченнями - у змові з метою вбивства американців, у змові з метою продажу зенітних ракет, підтримці терористичної організації.

Прокурори вимагали для Бута довічного ув'язнення, проте суддя Шира Шейндлін призначила 45-річному росіянину мінімальне покарання, передбачене американським законодавством - 25 років ув'язнення без права на дострокове звільнення раніше січня 2030 року.

Усі ці роки російська влада намагалася домогтися звільнення Бута. ЗМІ багато писали про можливі варіанти його обміну на когось із засуджених у Росії американців, але ці повідомлення не підтверджувалися.

8 грудня США і Росія домовилися про обмін Віктора Бута на ув'язнену американську баскетболістку Брітні Грайнер.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Брітні Грайнер засудили в Росії до дев'яти рокыв ув'язнення